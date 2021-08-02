10 тысяч мальков пеляди выпустили в Братское водохранилище. Фото: АНХК

Вперед, во «взрослую жизнь»! На Бельском рыбоводном заводе, что в Усольском районе, в конце июля выпустили из пруда на волю, в речку Белую, 10 тысяч мальков ценной промысловой рыбы - пеляди. В естественной среде у ее икры практически нет шансов выжить, поэтому единственный способ сохранить пелядь в Иркутской области - выращивать мальков в искусственной среде и затем отправлять в водоемы. А помогает в этом уже третий год Ангарская нефтехимическая компания. Поскольку предприятие использует в промышленности речную воду, забота об экологии - в приоритете.

- Сохранение окружающей среды - неотъемлемая часть корпоративной культуры нашего предприятия, - говорит заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АНХК Алексей Чебурей. - Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства и реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Итак, стайку серебристых мальков ждет большое путешествие. Обычно из речки Белой пелядь постепенно перемещается в Ангару, а затем в Братское водохранилище. Там и остается жить. Правда, через пару лет возвращается обратно в Белую, а еще в Иркут и Китой - на нерест. Всего за три года, благодаря АНХК, выпущено 30 тысяч мальков пеляди, и это не предел.

- Сейчас мы выращиваем пелядь, сазана и хариуса, - комментирует директор Бельского рыбоводного завода Иван Сысоенко. - Именно эти породы рыб нам порекомендовали ученые для воспроизводства.

Процесс рождения и «воспитания» мальков довольно интересный. По научной программе, утвержденной в столице, заводу разрешено вылавливать немного рыбы, идущей на нерест. У нее берут икру, откуда позже появляются личинки. Первые дни жизни они просто лежат на дне, а когда начинают подниматься, «малышей» выпускают в пруды. В этот момент вес каждого малька - всего один грамм.

Но перед этим пруды подготавливают: спускают воду, вспахивают дно и хорошенько удобряют навозом, дрожжами и смесью из перемолотого зерна. Когда водоем снова заполняется, в получившемся иле размножаются микроорганизмы, которыми затем с удовольствием угощаются рыбки.

Неудивительно, что с таким сытным «столом» они быстро растут! Вскоре специалисты вылавливают и взвешивают мальков: 10-граммовых можно смело выпускать в вольное плавание.

Нынче из-за непогоды мальки росли дольше обычного, но как только потеплело, они тут же набрали вес. А затем по открытым в пруду шлюзам отправились в реку.

То, что такое экологическое мероприятие действительно эффективно, подтверждают специалисты Росрыболовства по Иркутской области. Замечают, что пеляди в Братском водохранилище становится все больше и местные жители. А на рыбоводном заводе благодарят Ангарскую нефтехимическую компанию за поддержку при разведении сибирских рыб.

СПРАВКА «КП»

Забота об окружающей среде - одно из важнейших направлений деятельности АНХК. Предприятие работает над сокращением выбросов в воздух и водоемы, а также над уменьшением отходов производства и потребления. В 2021 году компания намерена направить 900 млн рублей на мероприятия по охране природы.