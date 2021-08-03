Больше 20 тонн покрышек подняли активисты партии «Новые люди» со дна Байкала и Ангары

Эко-акция объединила молодежь и взрослых. Фото: Андрей Щипин.

Дно Байкала сплошь усеяно автомобильными покрышками. Они копятся здесь еще с советских времен, отравляя чистейшую воду. Об этой беде сибиряки написали в Instagram амбассадору Всемирного фонда дикой природы Елене Летучей. И она не осталась равнодушной! В воскресенье, 1 августа, известная телеведущая приехала в Листвянку, чтобы помочь очистить озеро. За поддержкой она обратилась к партии «Новые люди», с которой уже не раз проводила экологические акции в разных уголках страны.

- Сегодня мы здесь для того, чтобы сделать доброе дело. Вместе будем поднимать покрышки со дна Байкала, - сказала Елена Летучая, надевая гидрокостюм. - Они выделяют вредные вещества: тяжелые металлы и серу, которые вредят экологии. Эту проблему можно решить: достать покрышки, пустить в переработку и изготовить покрытия для детских и спортивных площадок. Думаю, это очень полезно и правильно.

Елена Летучая. Фото: Ольга Беломестнова.

Под руководством опытных дайверов телеведущая опустилась под воду, нашла несколько шин, плотно облепленных илом, и закрепила на них трос. Дальше эстафету подхватили активисты: вытянули покрышки на берег и погрузили в машину. Шины отправят на предприятие GM Construction, где они получат вторую жизнь.

А в это время масштабная уборка развернулась еще в одной точке - на Ангаре возле садоводства «Иркутянин». Здесь тоже скопились тонны автомобильных покрышек. По словам дачников, которые и обратились за помощью в партию, шины массово свозили сюда десятки лет назад. Но настало время их убирать. С помощью спецтехники активисты подняли со дна около 100 покрышек общим весом больше 20 тонн. Затем также, как и на Байкале, очистили их от ила и грязи, погрузили в машину и отправили на переработку.

Активисты подняли со дня около 100 покрышек общим весом больше 20 тонн. Фото: Ольга Беломестнова.

- Порядка 100 человек из разных районов Иркутской области сегодня вытаскивали шины из-под воды. Собрали примерно на один большой грузовик, - сообщил один из организаторов мероприятия, кандидат в Госдуму от партии Александр Деев. – Также местные жители просят помочь с укреплением берега. Землю постепенно размывает, а поскольку в ней-то и лежит большинство покрышек, их уносит в реку. Да и люди беспокоятся, что их участки тоже могут уйти под воду.

Активисты намерены проработать этот вопрос – возможно в рамках нацпроекта «Экология». И, конечно, продолжат уборку на Байкале и Ангаре.

- То, что сделано сегодня - лишь верхушка айсберга, - уверена кандидат в Госдуму Ирина Смолярова. - Не каждый готов потратить субботу или воскресенье, чтобы приехать сюда и выполнить всю эту работу. Но сегодня здесь собрались люди из разных городов - Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск и не только. Почему? Это внутренняя ответственность за территорию, на которой живешь, растишь детей. Меня с детства приучили к позиции: «Кто, если не я?»

Эко-акция объединила молодежь и взрослых. За слаженной и полезной работой день пролетел незаметно.

- Спасибо партии за то, что помогают в решении экологических вопросов, - поблагодарила Елена Летучая. - Недавно, к примеру, мы были в Кирове - поднимали тему мусорных полигонов, в Калуге - проблему мусорного завода. А сейчас мы на Байкале. Действительно, очень много шин, очень много грязи на дне. А хотелось бы, чтобы это красивое озеро было чистым.