Эксперты рассказали, какая зарплата нужна иркутянам, чтобы им одобрили ипотеку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сколько уже обещали, что цены на жилье остановятся. Пора бы. Однако этого не происходит. И неизвестно уже, когда произойдет. Прогнозам экспертов верить невероятно сложно, поэтому давайте по факту. За месяц новостройки в Иркутске подорожали на 1, 9%! Сейчас квадрат стоит 93, 86 тысяч рублей. «Вторичка» отстает, но немного. Сейчас тот же самый квадрат в уже пожившем доме обходится в 87, 55 тысяч. Отсюда что? Растут и суммы кредитов на покупку вожделенных метров.

- Всего за месяц, с мая по июнь, средний размер ипотеки в Иркутске вырос с 2 млн. 534 тысяч рублей до 2 млн. 734 тысяч, - приводит данные Национальное бюро кредитных историй. – Это серьезный рост, на 7, 8%.

Хотите сравнить? В Новосибирске сейчас берут в кредит на квартиру 2 млн. 744 тысячи, а в Красноярске – 2 млн. 759 тысяч рублей. То есть дороговизна жилья в самых крупных городах Сибири примерно одинакова. Конечно, такую сумму каждому точно не выделит ни один банк. Хотите ипотеку на серьезную сумму? Значит, представьте документы, что у вас доход – 69, 4 тысячи рублей в месяц.

- С начала года средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, существенно увеличился, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - В наибольшей степени на показатель повлиял рост среднего чека ипотечного кредита, обусловленный увеличением стоимости квадратного метра. В то же время динамика доходов населения не компенсировала быстрое удорожание жилья. В этих условиях заемщикам важно контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни.

Такой доход могут обеспечить в основном нефтяники да золотодобытчики, средняя зарплата здесь около 100 тысяч в месяц. Либо менеджеры, начальники отделов. Поскольку цены на жилплощадь продолжают расти, значит, есть и те, кто соответствует требованиям.

Что же можно купить в Иркутске, взяв такую ипотеку? Прибавляем к 2, 7 млн. рублей еще 20% собственных средств, выходит около 3, 2 миллионов рублей. Это, согласно данным портала риэлти. ирк.ру, цена весьма небольшой по площади однокомнатной квартиры – как в новом, так и во вторичном жилье. Сегодня стоимость жилья попросторнее – уже 4-5 миллионов, так что покупателям приходится добавлять своих.

КСТАТИ

Цена нового жилья в Иркутске по-прежнему обгоняет «вторичку».

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке, по данным realty.irk.ru, подросла до 93,86 тыс. рублей, а в уже готовом жилье - до 87,55 тыс. рублей. С начала года квартиры в новостройках Иркутска подорожали, в среднем, на 21%. А «квадрат» вторичного жилья в Иркутске вырос в цене на 12%.