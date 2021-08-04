Новые дорожные камеры установили на объездной в Ново-Ленино

Нарваться на новые штрафы могут иркутские автомобилисты, которые любят придавить педаль газа в пол на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино. На днях там появились новые камеры фотовидеофиксации нарушений. Получить «письмо счастья» теперь можно, если лихо промчаться на выезде из садоводства «им. 6-й Пятилетки». Там висит новый стационарный комплекс с грозным названием «Скат», который зафиксирует скорость вашего авто.

Но и это еще не все «сюрпризы» для водителей. На этом месте появился еще и мобильный комплекс «Дозор-М3», который поймает водителя, который проигнорирует правила остановки и стоянки.

- До конца этого года на дорогах региона появятся еще 14 комплексов на улицах, трассах, где за год произошло более пяти смертельных аварий, - предупредили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. – Сейчас же в Приангарье 140 камер фотовидеофиксации нарушений и два передвижных комплекса «Дозор М».

И в конце немного статистики, которая подтверждает, что работы у дорожных камер хватает сполна. За первое полугодие они зафиксировали 432 438 нарушений правил дорожного движения.