«Верим, что здесь вырастут новые олимпийские чемпионы»: физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Тулуне

Спортивный объект построили по программе «Газпром – детям». Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Тулун продолжает восстанавливаться после катастрофического паводка, случившегося летом 2019 года. Так, на днях в городе, на радость жителям, открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, тренажерным залом и площадками для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Название ему выбрали сами горожане - «Тулун-арена».

На торжественном открытии присутствовали заместитель председателя правительства Приангарья Сергей Довгалюк, мэр Тулуна Юрий Карих, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов и заместитель генерального директора Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Вадим Навоенко.

Напомним, что комплекс возвели по программе «Газпром - детям», заказчиком выступил Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

- Компания широко известна не только своей производственной деятельностью, но и масштабными социальными проектами, и когда Тулун попал в беду, столкнувшись с разрушительными последствиями стихийного бедствия, «Газпром» не мог остаться в стороне, - подчеркнул Андрей Татаринов. - В кратчайшие сроки был построен современный спортивный дворец, в котором есть ледовая арена, многофункциональный игровой и тренажерный залы, просторные раздевалки, тренерские комнаты, медицинский пункт и другая необходимая инфраструктура. Я от всей души поздравляю всех с его открытием!

Вадим Навоенко передал главе города символический ключ от комплекса. Юрий Карих напомнил, что в этом году на Играх в Токио вновь выступает олимпийская чемпионка из Тулуна Наталья Воробьева и выразил надежду, что в новом комплексе вырастут новые звезды спорта.

Во время открытия на ледовой арене выступили маленькие фигуристки, а затем сразились команды юных хоккеистов. Детская сборная «Рысь» из Тулуна одержала уверенную победу над «Тиграми» из Иркутска - первый матч в комплексе получился зрелищным!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5557 кв. метров - общая площадь двухэтажного здания

60 х 30 метров - размеры ледовой арены

30 х 18 метров - площадь игрового поля в универсальном спортзале

300 кв. метров - размеры зала для разминки

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

СПРАВКА «КП»

ООО «Газпром добыча Иркутск» на 100% является дочерней компанией ПАО «Газпром». Предприятие - оператор по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения, которое считается ресурсной базой для проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии. Ковыктинское месторождение - основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Отметим, по программе «Газпром - детям» в 2009 и 2013 годах компания возвела в Приангарье 22 спортплощадки, подходящие для использования круглый год. Так, одну из них создали в селе Тимошино рядом со школой, которую за пару лет до этого также возвели по инициативе ООО «Газпром добыча Иркутск» взамен сгоревшего строения.