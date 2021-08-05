Ирина Синцова: Единоразовые выплаты получат семьи с детьми-шестилетками

Ирина Синцова в студии "Комсомольская правда" в Иркутске. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Большинство родителей уже получили обещанные Президентом России Владимиром Путиным единовременные выплаты - 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Перечислять их начали 2 августа. Председатель социального комитета Заксобрания региона, член фракции «Единая Россия» Ирина Синцова стала гостем передачи «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) и рассказала о новой мере поддержке.

- Такие прямые выплаты семьям с детьми были впервые реализованы в 2020 году, и хорошо, что они вновь осуществлены к Дню Знаний. Их получат все семьи с детьми от 6 до 18 лет, независимо от дохода, и, что важно, те ребятишки, кому исполнилось 6 лет (не позднее 1 сентября 2021-го), но в школу они в этом году не идут. Скажу, что и в подготовительной группе детского сада затрат много, поэтому это тоже положительный момент.

Кстати, в Иркутской области по 10 тысяч рублей перечислили уже 300 тысячам семей с детьми. Общая сумма средств из федерального бюджета составила более трех миллиардов. И это уже 80% от общего количества детей в регионе, которые имеют право на эту единовременную выплату. Заявление можно подать до 1 ноября 2021 года через портал «Госуслуги» либо в Пенсионный фонд.

Ирина Синцова подчеркнула, что кроме родителей средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. А еще выплата полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование.

- На помощь также могут рассчитывать женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и тот из родителей, кто в одиночку воспитывает детей. Однако в этих случаях уже учитывается доход семьи, - продолжила народный избранник. - В любом случае эти меры своевременны, ведь все мы знаем, сколько денег нужно потратить, чтобы собрать ребенка в школу.

Ирина Синцова поделилась еще одним новшеством: теперь дети-инвалиды и их сопровождающие должны обслуживаться вне очереди в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, на предприятиях торговли и общественного питания. Ранее такая норма действовала только для инвалидов I и II групп.

- Я не так давно наблюдала картину, как утром в МФЦ мама с особенным ребенком стоит в очереди за талончиком. Это очень тяжело и такого быть не должно. Считаю, что наше общество уже созрело для таких решений, и я рада, что оно принято. У этих ребятишек и так много трудностей с адаптацией в социуме. Детям с особенностями развития необходима максимальная поддержка, - сказала председатель социального комитета Законодательного Собрания Иркутской области.

Еще один законопроект, инициатива «Единой России», о чем также пояснила Ирина Синцова, это то, что братья и сестры получили приоритет при зачислении в одну школу, независимо от их прописки. Это решает проблему семей, в которых дети учатся в разных учебных заведениях.

- Все-таки главным ориентиром при устройстве ребенка в школу должны быть территориальная шаговая доступность, а не другие факторы, - заключила Ирина Синцова и добавила: - Сегодня актуальной остается проблема загруженности образовательных учреждений. Особенно напряженной ситуация складывается в Иркутске и его пригороде. Однако региональные власти прилагают много усилий, чтобы привлечь федеральные средства в область для строительства новых школ.

КСТАТИ

Бесплатное горячее питание в Приангарье получают более 142 тысяч учеников начальной школы. Такие цифры привела Ирина Синцова. Это стало возможным благодаря принятию ЗС в этом году единого комплексного Закона «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области». В нем каждая статья касается отдельной категории детей: учеников начальный школы, детей-инвалидов, детей с ОВЗ и др.

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