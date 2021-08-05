Архитектурную концепцию нового микрорайона в Усть-Куте утвердила ИНК. Фото: Пресс-служба ИНК

Иркутская нефтяная компания утвердила концепцию нового микрорайона, который возведут в Усть-Куте для сотрудников Иркутского завода полимеров - благодаря этому они смогут переселиться в северный город целыми семьями.

Итак, комфортный жилой район площадью 25,7 га спроектировали архитекторы из Санкт-Петербурга и столицы Приангарья. Новые дома расположатся на правом берегу реки Лены в южной части города. Суть планировки - компактные кварталы, максимум деревьев, удобно расположенные соцобъекты, площадки, автостоянки.

- Руководством компании с начала реализации проекта обозначены высокие требования к качеству жилья в микрорайоне, - подчеркнул руководитель проекта строительства жилой и социальной инфраструктуры ИНК Игорь Драчёв. - Большой толчок в формировании концепции дали итоги архитектурного конкурса. Для всех домов была разработана комфортная планировка, рассчитанная на потребности и состав семьи, с учетом современных тенденций в организации жилых пространств. Однокомнатных квартир здесь будет минимум - менее 2% в составе постоянного жилого фонда, дома рассчитаны на семейный формат проживания. Комплексный подход к развитию территории заключается не только в возведении группы домов, но и всех соцобъектов, а также абсолютно новых инженерных объектов для города - современных очистных, котельной, подстанции и водозабора, проектирование которых также финансирует ИНК.

Фото: Пресс-служба ИНК

Если подробнее, то планируется построить порядка 30 блок-секций, а в них поселятся около трех тысяч жильцов. Возле зданий создадут площадки для отдыха, занятий спортом и прогулок с детьми. При этом машины можно будет оставлять на специальных парковках, а въезд во дворы закроют для всех, кроме спецслужб.

Важно и то, что жителям микрорайона будет, где отдохнуть и погулять: появятся зоны для прогулок, где в хорошую погоду можно даже устроить пикник. Согласно проекту, здесь же создадут бульвар, мини-этнодеревню, различные арт-объекты, а также обзорную точку, откуда откроется красивый вид на Усть-Кут. Вблизи обустроят трассу для бега на лыжах.

Также предусмотрена земля для возведения школы на 520 учеников и двух детсадов для 280 ребят.

Планируется, что проект пройдет экспертизу до марта следующего года, а здания первой очереди построят уже к 2024 году.

Фото: Пресс-служба ИНК

СПРАВКА "КП"

Иркутский завод полимеров - одна из составляющих масштабного газохимического кластера, создаваемого ООО «Иркутская нефтяная компания» на севере Приангарья.

Это будет первый в Восточной Сибири завод по изготовлению полимеров из этана, обеспеченный собственным сырьем. В год предполагается производить 650 тысяч тонн товарной продукции.

На предприятии станут работать 1500 сотрудников. Новое производство сделает серьезный вклад в развитие северных территорий области.