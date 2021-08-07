Иркутск - в пятерке по вакцинации среди регионов Сибири Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все регионы Сибири — немного «заложники ситуации» по вакцинации. Препарат, как неоднократно объясняло руководство Приангарья, поступал и продолжает поступать партиями. Израсходовал одну — получай вторую, и так далее. Поэтому летом, когда поднялась третья волна, выросли требования на курортах и народ массово побежал прививаться, не всем его хватало. Сейчас ГамКовидВак, а защиту получают чаще всего именно им, в достатке. И мы посчитали ( по данным сайта Гам-Ковид-Вак и оперштабов) , сколько человек в регионах Сибири уже прошли эту процедуру. Иркутская область — в пятерке лучших.

Итак, если сравнить главное — сколько всего привито взрослого населения регионов, хотя бы первым компонентом, то тут расклад такой — первое место за Кузбассом — 701, 3 тысячи прошедших укол первым компонентом. В регионе ввведена обязательная вакцинация и очень жесткие правила. На втором — Красноярский край, здесь сделали желающим 610, 1 тысяч уколов, «бронза» - у Новосибирска — 595, 6 тысяч иммунизированы. На четвертой позиции — Иркутская область ( 511, 9 тысяч человек), замыкает пятерку лидеров Алтайский край — 507, 9 тысяч жителей уже побывали на пунктах.

Примерно такая же ситуация — если сравнить число тех, кто уже завершил процедуру вакцинации. Больше всего таковых в Кемеровской области — 525 тысяч, а вот «серебро» у Новосибирска — 509 тысяч. Здесь темпы долгое время были выше, чем в Красноярском крае, взявшем только третье место. Иркутская область в этом негласном соревновании снова четвертая. В нашем регионе прошли процедуру полностью 422,7 тысяч человек - немного меньше, чем в Красноярске — 457,5 тысяч. Замыкает пятерку в этом варианте Омск.

Конечно, в каждых подсчетах есть свои нюансы. Если у всех крупных регионов полностью привито около трети взрослого населения, то небольшим территориям плановых показателей достичь легче (несколько партий вакцины — и все). Именно так и происходит. Все три республики, входящие в состав Сибири, далеко впереди других по близости к цели. Так в Тыве с населением в 300 тысяч человек вакцинацию прошли 43,4% необходимого. Здесь сделали 90,4 тысяч уколов первым компонентом. На втором месте также довольно небольшая Хакасия — 144,2 тысячи пришедших в пункт (в республике живет немногим больше 532 тысячи человек), а на третьем — Алтай (в Горно-Алтайске, Бийске и поселках вокруг 220 тысяч жителей) и для «бронзы» по Сибири хватило 54 тысяч получивших иммунную защиту. У обеих последних республик — по 35%.