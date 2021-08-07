«Я хочу, чтобы музыка звучала!»: композитор Аркадий Стародубцев создает инструментальные композиции. Фото: архив героя публикации.

«На сцене – Аркадий Стародубцев!» Услышав это, иркутяне готовы услышать шлягеры, узнаваемые и любимые. Посвященные родному городу, сибирской глубинке, они давно уже ушли в народ и звучат повсюду. Часто его произведения можно услышать и на федеральных каналах. Казалось бы, талантливый исполнитель, успешный продюсер. И вдруг мы узнаем, что ему принадлежит несколько композиций музыки совсем иного плана – для оркестра народных инструментов, для духового оркестра. Что это, крутой поворот? С таким вопросом мы обратились к самому Аркадию Стародубцеву.

ФОРТЕПИАНО -ЭТО ГЛАВНОЕ

-Я бы сказал, что давно уже тяготел к подобным проектам, и вот, видимо, время к этому подошло, - ответил Аркадий. – В прошлом году меня приняли в Союз композиторов Иркутской области. К тому времени у меня уже было три вокальных альбома, в которых я выступал и как композитор, и как исполнитель. Но, конечно, хотелось большего. Может, передать свои эмоции немножко другим языком, потому что инструментальная музыка – она, по сути и по форме и по содержанию совершенно отличается от любой песни. Ведь в песнях можно эмоцию выразить словами, а вот в музыке – только мелодией. И да, на сегодняшний момент у меня есть три композиции для оркестра народных инструментов, - «Снежный вальс», «Глубинка», «Праздничная», одна - для инструментально - духового оркестра «Попурри на тему песен», фортепианные пьесы для саксофона – «Акварель», «Быть вдвоём» и трубы «Немая грусть».

-Почему именно они?

- Потому что они мне все очень близки и они мне нравятся. Поскольку у меня в репертуаре есть народное направление, есть песни, которые посвящены российской глубинке, каким - то составляющим нашего сибирского характера. Знаете, я патриот своей родины, своего родного края. И когда говорят – «не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна», это точно про меня. Есть у меня интерес к эстрадно-духовому оркестру, потому что это совсем другое звучание, это другой колорит, это другое содержание - это другие инструменты, духовые. По - другому они состояния в музыке передают, это более насыщенным тембр, это возможность варьировать. У тромбона, трубы, саксофона, альта то есть палитра красок невероятно большая. Но, поскольку я пианист и для меня фортепиано - это главное( пусть не обижаются мои коллеги, которые играют на других инструментах, ну, так уж получилось, что я 15 лет этому учился и преподавал, поэтому для меня оно как второе Я) , поэтому я сделали фортепианный альбом.

МНЕ ПОВЕЗЛО НА УЧИТЕЛЕЙ И СОРАТНИКОВ

-Вы нашли единомышленников?

- К сожалению, мне приходится считаться с тем, что сегодня никто ни в городе, ни в области не занят подобными проектами. Ведь сделать аранжировку для оркестра народных инструментов и написать мелодию - это очень большой труд. И за этот большой труд берутся сугубо большие профессионалы. Но мне очень повезло. В прошлом году в Иркутск приехал дирижер оркестра народных инструмента Николай Леонидович Кустов. И, когда мы с ним познакомились, я предложил – вот мол, есть такой проект, давайте поучаствуем, он прямо с горящими глазами согласился. Это очень круто, потому что действительно на этот момент в современной России очень мало издается свежих новых произведений для оркестра народных инструментов и вот это звучание балалайки, звучание домры, звучание свирели - всех инструментов вкупе, ну, я вам скажу, это правда это очень интересно, это очень атмосферно. Я уверен, что слушатель наш иркутский это оценит. И я уверен, что это оценят профессионалы - дирижеры других оркестров страны. Я уже сейчас отправляю ее музыкантам, слышу позитивные отзывы.

-Это серьезная работа, она требует и образования, и подготовки…

-Я закончил музыкальный факультет нашего пединститута. И, конечно, хочу сказать отдельное спасибо своим учителям, благодаря которым все это, весь мой путь в творчестве, стал возможен. У меня были хорошие педагоги, люди с большой душой, люди, которые вложили огромное количество сил, времени, своего настроения, опыта и профессионализма в становление меня как музыканта, как композитора. Да, пусть это произошло не сразу, потому что у меня был очень сложный, как у всех моих ровесников период - это 90-ые годы, когда нам приходилось выживать, это 2000-ые годы, когда мне пришлось работать в шоу - бизнесе (а, может, это и хорошо, что есть такой опыт?!) . Между прочим, в составе институтского народного ансамбля на сцену, где я почувствовал другой исполнительский колорит, меня вывела Татьяна Ивановна Позднякова - заслуженный работник культуры РФ, завкафедрой музыкального образования, профессор, она преподавала у нас хороведение и дирижирование. Да, я пианист, мы приверженцы классики, и у меня в репертуаре во время обучения, конечно, были Шостакович и Прокофьев, Шуман и Чайковский, Рахманинов, я играл огромное количество произведений наших великих композиторов, но параллельно меня развивался проект народного пения. Я пел в народном ансамбле. И хотел бы сказать Татьяне Ивановне огромное спасибо! Нужно уметь ценить вклад учителей. А на музыкальной кафедре, где я учился, все педагоги были с консерваторским образованием, как Дмитрий Иванович Басков, мой профессор - педагог по фортепиано. Он вложил в меня интерес к крупным формам – сонаты,рондо,вариации, концерты - мы с ним играли это все и «раздвигали» горизонты. Вот сейчас я пишу произведения – и, безусловно, «хожу» к классикам, которые мне интересны, изучаю ходы, которые в свое время придумал Мусоргский, и у Чайковского, может быть, я что - то подсмотрел. Да, конечно, все уже написано тысячу раз, но найти новую какую - то мелодию - это дорогого стоит! Сергей Аркадьевич Маркидонов -это педагог, музыкант, композитор, который в свое время тоже состоял в Союзе композиторов Иркутской области – он очень много дал мне интересных навыков.… Эти учителя и педагоги вложили огромный пласт знаний в мое будущее творчество. Есть у меня планы и самому прочитать лекцию на кафедре, может быть, в училище искусств о том, как создается музыка, на что обратить внимание. Этими вопросами нужно заниматься с подрастающим поколением, их нужно увлекать, им нужно давать пример, как это все происходит.

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МУЗЫКА ЗВУЧАЛА

- Есть еще одна задача – чтобы вас услышала публика…

- Сегодня многие авторы, композиторы пишут «в стол». Может быть, где - то и выпустили сборник, но я не вижу, чтобы произведения звучали на широкую публику… А я, как любой творческий человек, очень бы хотел, чтобы мои произведения играли, слушали. И, например, читинский театр «Забайкальские узоры»еще два года назад взял в свой репертуар мою«Глубинку сибирскую», для меня это большая честь. Галина Петровна Сыроватко, руководитель коллектива, спросила у меня разрешение на ее использование. А чего еще желать мне, как автору? И да, чтобы произведения увидели свет, недостаточно быть только композитором. Надо еще в какой-то мере становиться продюсером, маркетологом, журналистом, блогером, в конце концов. Но, когда я вижу горящие глаза музыкантов, с удовольствием играющих мои произведения, понимаю – это стоит всех усилий….Значит, и слушатели получат настроение, эмоции… Я хочу, чтобы они улыбались, чтобы моя музыка принесла ну хоть какую - то каплю добра и солнечного света.

- А услышим ли мы еще об Аркадии Стародубцеве, как исполните, как авторе песен?

-Конечно! Ну, во –первых, я заканчиваю сейчас четвертый альбом. А в ноябре хочу сделать презентацию. Кроме того, я уже говорил, к юбилею родного Иркутска я написал песню, и думаю, что скоро, к 4 сентября, представлю ее на суд зрителей. Кроме того, из тех произведений, которое создаю для оркестра народных инструментов, хочу в будущем сделать небольшую сюиту. Это несколько произведений, связанных одной линией и эта линия – Сибирь, Иркутск… В общем, есть у меня идея создать кантату, и это не значит, что Аркадий Стародубцев больше не поет своих песен и не исполняет шлягеры, которые крутя на федеральных каналах. Нет, это просто отдельная стезя…