Собрать ребенка в школу? Это почти зарплата: за три года расходы иркутян на форму выросли на 13%, на канцелярию - на 78%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До 1 сентября остается меньше месяца. Каждый год за парты в школах Иркутской области садятся около 300 тысяч учеников. Целая армия! И в августе мамы и папы всей этой армии носятся по магазинам и рынкам, собирая чадо на занятия. Затратное мероприятие! Спасибо, 10 тысяч на ребенка подкинули — часть расходов, а для тех, кто одевает детей скромно, и почти половину можно «списать». Вместо со специалистами Иркутскстата считаем, во что обходится это мероприятие сейчас и во сколько — в 2018 году, три года назад. Причем — не в среднем по Приангарью, а именно для жителей областного центра. Здесь цены в среднем повыше, но и выбор побогаче.

Смотрим таблицу! Каково? Конечно, расходы надо поделить напополам, если у вас только один школьник. Но рост цен за какие-то три года все равно впечатляет.

Сравниваем цифры. За три года общая стоимость одежды выросла на три тысячи рублей. А канцелярии — сразу на 2 тысячи ( но это потому, что подорожала средняя стоимость рюкзака). Как раз на нем можно и сэкономить, выбрать не самый навороченный. Главное, чтобы эргономичный...

А вот цены на все остальное кусаются. Причем расходы мам и пап девочек традиционно выше, чем на мальчика. Пацану выбирают один костюм и к нему — сорочки, девочке — сарафан, юбку, блузку, еще блузку, еще юбку. И вот эти туфельки! А цена сапожек для красавицы лет 12-14 может поспорить со стоимостью обуви ее мамы. За три года все это просто взлетело в цене!

Поэтому многие родители ищут варианты дополнительной экономии — ведь, несмотря ни на что, в недорогом магазине для детей мы обнаружили и рубашку за 300 рублей, и сарафан за 900. Да и самая недорогая утепленная куртка (учитывайте нашу осень!) может быть куплена за 2-2, 5 тысячи рублей. Конечно, все это синтетика, а никак не натуральные материалы, а только их учитывает статистика. Но если на полушерсть нет и не было денег, что делать?

Сколько стоит форма в школу. Фото: Алла ОВЧИННИКОВА

Для тех же, кто заботится о том, чтобы у детей «было самое лучшее», и цены дороже. Куртки на осень они покупают уже за три — четыре тысячи, а качественные платья — за три — пять тысяч. Что называется, была бы возможность.

Конечно, многих спасает то, что часть этих трат уже сделана. Во многих школах платья и костюмы для учащихся заказывают организованно - это немного дешевле, да и стиль общий. Но так не везде. Да и потом, а блузки для девочки? А обувь? А канцелярия? Конечно, стоит экономить. И первое, что надо сделать — это выяснить, что можно использовать с прошлого года. Как правило, это циркули, пеналы и линейки. Все остальное, увы, приобретаем заново. Кроссовки берем самые обычные, можно — те, что есть. А тетради и ручки совсем необязательно покупать оптом, если нет денег. Тем более, что к сентябрю на все это будут уже скидки.