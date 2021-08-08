Тренер чемпионки мира Оксаны Костиной и серебряного призера Игр-2012 Дарьи Дмитриевой высказалась по поводу оценок гимнасткам

Гимнастки Дина и Арина Аверины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соревнования по художественной гимнастике накануне и сегодня, 8 августа, смотрели, наверное, все. Даже те, кто весьма далек от мира спорта, но привык гордится нашими девушками, 25 лет не отдававшими никому первую ступень пьедестала. Иркутские гимнастики тоже не раз входили в состав звездной сборной страны. А имена талантливейших Оксаны Костиной, трагически погибшей абсолютной чемпионки мира и Дарьи Дмитриевой, взявшей серебро на Играх в Лондоне -2012, знает весь мир. Тренер Ольга Буянова, воспитавшая чемпионок, не могла пройти мимо скандала из-за беспрецедентного судейства только что завершившихся соревнований в Токио, когда у нашей звезды - Дины Авериной, буквально отобрали золотую медаль. Засудили и ее сестру-близняшку Арину.

- Мне бы хотелось высказать свое мнение по поводу происходящих соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде 2020 в Токио, - заявила она. - Миллионы зрителей следили за соревнованиями. И, мне кажется, самый неискушенный зритель, который даже не знает правил художественной гимнастики, конечно, понимает, что гимнастка Дина Аверина, которая сделала безупречно четыре вида программы, должна быть олимпийской чемпионкой. И, конечно, уважаемая мною гимнастка из Израиля Ашрам все-таки сделала ошибку. Серьезную ошибку. И ведь это видят и понимают все. Поэтому пусть это останется на совести судей.

Судьи были последовательны в своем желании сместить с первого места российских художниц. Пока наши подавали протесты в Федерацию художественной гимнастики по поводу результатов личного первенства, точно таким же образом на втором оказалась и наша команда в групповых упражнениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коварная подлость»: Петросян эмоционально отреагировал на скандальный финал в художественной гимнастике с участием Дины и Арины Авериных ( подробнее)

Художественная гимнастика предает Россию в самый опасный для себя момент ( подробнее)

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».