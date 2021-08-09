Школы Приангарья готовят к очному формату обучения

Депутаты поговорили с учителями, выяснили их мнение по поводу работы в пандемию.

Депутаты Законодательного Собрания побывали в Заларинском районе, где посетили школы. Парламентарии проверили, насколько готовы образовательные учреждения к новому учебному году в условиях пандемии.

Спикер ЗС Александр Ведерников отметил, что следить за здоровьем школьников должны не только в школе учителя, но и родители.

«Мы разделяем мнение учителей, которые говорят, что ни в коем случае нельзя уходить в дистант, - сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. - Важно, чтобы родители тоже не отправляли заболевших детей на учебу. Прошу взрослых отнестись к этому со всей ответственностью».

Заларинская школа №1, которую посетила делегация областного парламента, является одной из самых больших в районе.

В Заларинской школе №1, которую посетила делегация областного парламента, учатся 1020 детей. Впервые в этом году за парты сядут 113 ребятишек. Чтобы обезопасить учеников и учителей в вестибюле установили два автоматизированных комплекса для дезинфекции рук и измерения температуры. Педагоги обычно встречают школьников на входе с бесконтактными термометрами и антисептиками. В начальных классах и в столовой установлены стационарные рециркуляторы.

В этой школе прививку сделали 75% учителей. У остальных есть временные или постоянные медотводы.

Депутаты посетили также сельские школы в Холмогое и в Хор-Тагне и познакомились с агробизнесобразованием. Так, в Холмогойской школе производят биогумус, который используется для удобрения пришкольного участка и позволяет повысить урожайность примерно на 20%.

В школах Холмогоя и в Хор-Тагне педагоги также настроены начать новый учебный год в очном формате.

Овощи готовят здесь же в школьной столовой. Здесь есть еще инкубатор, где уже вывели и вырастили 200 цыплят.

Фото: Анна Петрова.

«Мы были приятно удивлены уровнем агробизнесобразования в сельских школах, - сказал Александр Ведерников. - Проекты реализуются на самом высоком уровне.

Фото: Анна Петрова.

Фото: Анна Петрова.

Фото: Анна Петрова.

Фото: Анна Петрова.

Депутаты поговорили с учителями, выяснили их мнение по поводу работы в пандемию.

Кроме того, парламентарии в Хор-Тагне провели совещание по развитию агротуризма. Село входит в топ красивейших деревень России. Здесь уже построили несколько гостевых домов. Туристам предлагают экскурсии. Одна есть проблемные вопросы - частые перебои с электричеством, плохие дороги, отсутствие придорожных туалетов.

«Депутаты изучат опыт других регионов. Обсудим возможность внедрения лучших практик», - подчеркнул Александр Ведерников.

По мнению Ольги Безродных, туристическую тему необходимо обсудить на одной из площадок Заксобрания с приглашением представителей правительства Иркутской области и предпринимателей, работающих в этой сфере.

Александр Ведерников: Именно в деревнях и селах сохраняется и преумножается исконная культура. А для городских жителей это прекрасная возможность отдохнуть на природе.