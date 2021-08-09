Диспансеризация и профосмотры продолжатся в Иркутской области в августе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Итак, решение принято. Министерство здравоохранения Иркутской области возобновляет плановые медосмотры и диспансеризацию населения. Решение об этом принял глава региона Игорь Кобзев и подписал изменения в указ об ограничениях в связи с коронавирусом. Это решение знаковое. Как минимум, оно означает, что медицинское сообщество признало - третья волна, которая поднялась в Иркутске в начале июня и заставила открыть более 6 тысяч мест в больницах для ковидных больных, понемногу пошла на спад. Сегодня в госпиталях лечатся 4216 пациентов, почти на две тысячи меньше, чем в июле.

Напомним, весной 2021 года была начата массовая кампания по вакцинации жителей, необходимо было проверить здоровье полумиллиона человек. Но побывать у врачей они не успели - начался новый подъем заболеваемости. Сейчас же необходимо возобновить и профилактические осмотры учителей, которые всегда проводятся перед началом учебного года. Педагоги сейчас активно вакцинируются.

Однако будет ли диспансеризация массовой, как задумывалось - большой вопрос. Потому что минздравом страны принято решение, подхваченное в регионах, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом более спокойная, об углубленной диспансеризации не всего населения, а, в первую очередь, переболевших коронавирусом и привитых. Это необходимо, чтобы отследить изменения состояния их здоровья и не допустить развития постковидного синдрома у перенесших вирус.

Кроме того, с 9 августа 2021 года отменена приостановка деятельности по предоставлению услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Такие организации при работе должны соблюдать следующие ограничения:

- заполнение помещения посетителями не более 50% от установленной нормы;

- соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 метра.