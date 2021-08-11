Инстазвери: инспекторы в Бурятии поставили камеру на "лобном месте" и засняли целую группу животных

В Тункинском нацпарке инспекторы раскрыли звериное «лобное место». Фото: Тункинский национальный парк

«Охотились» на снежного барса, а нашли целую компанию лесных обитателей. Богатый видео-урожай привезли инспекторы Тункинского нацпарка из экспедиции, целью которой был подсчет популяции редкой дикой кошки. Несколько недель ушло у специалистов на то, чтобы собрать материалы с фотоловушек по всей территории парка и установить новые. Но полученный результат не на шутку удивил даже самых опытных инспекторов.

- Фотоловушки зафиксировали снежных барсов в местах, где ранее их не регистрировали, - поделились радостью в официальном аккаунте Тункинского национального парка.

Камера поймала снежного барса в Тункинских гольцах - самом восточном отроге Восточного Саяна. Это может значить, что кошачье семейство растет, из-за чего им приходится обосновываться на новых землях.

- Все три случая фиксации снежного барса засняты в разных местах на расстоянии друг от друга более 100 километров, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск в пресс-службе заповедника. - Первые фотоматериалы уже отправлены ученым на исследование. И возможно, в национальном парке «Тункинскии » появились новые снежные барсы.

Но позже выяснилось, что местечко приглянулось не только редкому хищнику. Сотрудники не успели прийти в себя от радости за пополнение в семье кошачьих, как заметили еще кое-что интересное. В одном и том же месте фотоловушка поймала сразу пять зверей разных видов. Перед объективом пришли «отметиться» благородная олениха с детенышем, рысь, сибирский горный козел и заяц-беляк.

- Как шутят наши госинспекторы - это «лобное место». А ещё - «Место встречи изменить нельзя».

Однако в отличии от популярного реалити-шоу, звери не стали собираться в назначенное время в назначенном месте, а пришли покрасоваться перед камерой по очереди, будто по записи. Зато каждому досталась своя минута славы.

Справка КП

Обычно фотоловушки устанавливают в известных местах скопления животных, а также в местах, характерных для обитания тех или иных видов, в местах передвижения их во время миграций и др. Виды животных, зафиксированные фотоловушками на территории парка, – типичные представители таежной фауны.

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