BAIKALSEA Company делает вклад в сохранение уникальной природы Байкала. Фото: архив компании

Летом BAIKALSEA Company проводит в рамках программы сокращения нагрузки на природу ежегодную экоакцию по сбору пластика, поощряя участников стильными подарками. Благодаря таким акциям каждый год значительному числу пустых пластиковых бутылок дают вторую жизнь, отправляя их на вторичную переработку.

В этом году экоакция от ведущего регионального бренда BAIKALSEA Company - минеральной лечебно-столовой воды «Иркутская» - проходит на площадке интернет-магазина irkvoda.market. Иркутяне могут сдать пустые бутылки не только в пункт приема пластика, который работает возле стадиона «Труд», но и просто передать их курьеру интернет-магазина. Такая возможность сохранится и после завершения акции. Теперь покупатели всегда смогут передавать курьеру интернет-магазина пустые пластиковые бутылки, которые отправят на переработку.

Фото: архив компании

Делая вклад в сохранение природы Байкала, летом 2021 года BAIKALSEA Company выпустила для локального рынка новый продукт - глубинную байкальскую воду BAIKALSEA в многооборотной таре - 18,9 литра, которая позволяет сократить оборот продукции в одноразовой ПЭТ-упаковке. Также ежегодно сотрудники компании проводят уборку побережья Ольхона, вывозя с острова пластиковый мусор.

Фото: архив компании

Генеральный директор BAIKALSEA Company Руслан Коковин подчеркивает: «… проводя экологические акции, следуем миссии BAIKALSEA Company: «Мы заботимся о вашем здоровье, доставляя вам чистейшую байкальскую воду и сохраняя озеро Байкал». Все сотрудники компании разделяют идею сохранения Байкала для будущих поколений. Мы хотим показывать пример бережного отношения к природе и призываем всех к экологически ответственному поведению».

BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) — производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), лечебно-столовой минеральной воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430.