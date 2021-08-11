Эксперты рассказали, чем опасны нелегальные майнинговые фермы

Фото: архив компании

Оборудование для добычи биткоинов все чаще стало появляться в садоводствах Иркутской области. Майнингом, конечно, занимаются вовсе не дачники, а подпольные бизнесмены, мечтающие о прибыли, - в нашем регионе их привлекает самый низкий в стране энерготариф. Однако нелегальные фермы потребляют столько электроэнергии, что в дальнейшем это может сказаться на ее стоимости для населения. Какие еще опасности таит подобное соседство, выясняем вместе с «Иркутскэнергосбытом».

Превышение мощности в 34 раза

Вот свежий пример: в СНТ «Пролетарий» по Мельничному тракту на заросшем участке вдруг появился контейнер, затем его подключили к электроэнергии.

- Через некоторое время появился сильный шум. И чем выше поднимался столбик термометра, тем сильнее его было слышно, - говорит заместитель председателя садоводства Эдуард Агафонов. - Соседи обратили внимание, что в контейнере установили два вентилятора, которые работали круглосуточно. По словам местных жителей, ночью спать невозможно – ощущение, что самолеты летают.

Дачники обратились в «Иркутскэнергосбыт»: попросили узнать, что происходит по соседству. Энергетики подсчитали, что мощность этой майнинговой фермы превышает максимально допустимый показатель для одного дачного участка аж в 34 раза! Получается, что в месяц его владелец должен платить за свет в среднем 41,5 тысячи рублей. А по факту за него несколько месяцев доплачивали соседи.

- Прибора учета у этого садовода на опоре нет, оценить его состояние не представляется возможным, - прокомментировала заместитель директора по работе с бытовыми потребителями Наталья Соковикова. - Необходима, как минимум, установка интеллектуального прибора учета, вынесенного на опору с возможностью ограничения потребления электроэнергии на участке до разрешенной мощности. А в принципе, данная ферма должна быть ликвидирована, как источник шума, возможных перебоев электрической энергией, опасности возникновения возгораний.

Специалисты поясняют, что если даже поставить счетчик, все равно налицо двойное нарушение: помимо того, что в СНТ разрешено заниматься только огородами, за повышенное потребление электроэнергии владелец фермы должен платить не по льготному тарифу (0,861 кВт.ч. для сельских жителей), а по коммерческому, то есть приблизительно в три раза больше.

Теперь члены садоводства будут сообща решать, какие меры предпринять.

Подобных ферм в Приангарье – сотни?

Таких предприимчивых майнеров, как в садоводстве на Мельничном тракте, по Иркутской области предостаточно.

- В настоящее время ведется работа по 360 электроустановкам, которые подозреваются в нелегальном майнинге, - сообщила Наталья Соковикова. - В суде находится 16 дел по признанию их незаконной деятельности, предъявлено 25 млн рублей убытков. Еще 5 млн рублей майнерам предстоит выплатить энергетикам по уже вынесенным судебным решениям.

Объем украденного электричества непосредственно влияет на состояние электросетей и стоимость электроэнергии. Значительная доля стоимости каждого кВт/ч идет на эксплуатацию и развитие сетей. Нелегальные майнеры, как видно из примера выше, потребляют в разы больше разрешенной мощности, а платят по тарифу для населения. Все это подрывает финансирование и развитие энергетической инфраструктуры. Последствия печальны: отключения света могут стать чаще и продолжительнее, а тариф – увеличиться.

И это еще не все опасности, исходящие от майнинговых ферм.

- Кроме шума и нецелевого использования электроэнергии, есть угроза короткого замыкания и пожара, - отметил госинспектор Иркутского района по пожарному надзору Вадим Давыдов. - В подобных садоводствах электросети были проведены еще в конце прошлого века и не рассчитаны на повышенную нагрузку. Здесь сложные условия - кучность домовладений, частое отсутствие владельцев в осенне-зимний период, ветхие деревянные дома, которые загораются как спички.

Как решить проблему

Эксперты отрасли полагают, что исправить ситуацию может дифференциация тарифов. Грубо говоря, больше потребляешь - больше платишь. Для 90% населения ничего не изменится, а в меньшинстве остаются как раз нелегальные майнеры и крупные домохозяйства, где площадь построек не меньше тысячи кв.м. Это избавит местный бизнес от дополнительного субсидирования тех, кто незаконно получает доходы, оплачивая электричество, требующееся для осуществления его бизнеса, по льготному тарифу, как обычный житель. Однако пока на федеральном уровне не принято решение о дифференциации тарифов в Иркутской области.

Фото: архив компании

А В ЭТО ВРЕМЯ

Законная добыча криптовалюты

Вообще легальный майнинг в нашей стране не запрещен. Например, в 2020 году крупная ферма была организована в Братске, есть и положительные примеры в Иркутском районе. Например, рядом с поселком Пивовариха легально работают три юрлица – они официально занимаются предпринимательской деятельностью и оплачивают электроэнергию по коммерческому тарифу, без последствий для местных жителей.

А в Шелехове на территории одного из складов имеется свободная площадка для майнинга. Для этого бизнесмены заранее обратились в Сервисный центр «Иркутскэнергосбыта», чтобы технологически присоединиться к электросетям. В таких случаях нагрузка на оборудование подстанций рассчитана заранее, поэтому нет риска аварийных отключений.

КОНКРЕТНО

Куда сообщать о майнерах

Если подозреваете, что соседи создали ферму по добыче криптовалюты, сообщите энергетикам.

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