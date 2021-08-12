Интерес покупателей «Слаты» к продукции местных производителей увеличился в 2 раза. Фото: ООО "Маяк"

В супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» уже год действует проект «Местные производители». За это время региональный ритейлер стал сотрудничать с 30 местными производителями, которые представили на полках супермаркетов более 200 товаров, причем 20% из них – уникальные. С начала года покупатели стали на 200% активнее интересоваться этой продукцией.

- Чего желает житель большого города, приходя за покупками в магазин? Купить не только все самое необходимое по комфортным ценам и при хорошей представленности ассортимента, но и найти местный продукт - свежий, экологичный и очень вкусный! - комментирует руководитель Департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - За 19 лет работы в непростом бизнесе, в ритейле, мы стали не только лидерами в Восточной Сибири, но и максимально развили свои компетенции и готовы делиться опытом и выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные партнерские взаимоотношения.

Фото: ООО "Маяк"

Чтобы малому бизнесу было легче попасть на прилавки супермаркетов, в торговой сети смягчили условия: так, начать поставки можно лишь в несколько торговых точек.

- Производители не решаются сделать первый шаг, так как сложилось представление, что сотрудничество с крупной торговой сетью – это сложно. Мы показали, что это не так, - отметила руководитель проекта и Дирекции по развитию продаж Юлия Климова. - Понимаем, что не все обладают необходимыми мощностями и не могут покрывать всю сеть своим продуктом. Встают вопросы и относительно грамотного документооборота, соблюдения СанПин при производстве и проверке качества. Мы готовы помогать и сопровождать. Всю информацию можно найти на сайте www.slata-mestnye.com

Какие продукты от местных производителей можно найти в «Слате»? Ассортимент большой: охлажденное мясо, молочные продукты и сыр, продукция из диких ягод, зелень, картофель и морковь, пельмени и позы, готовые блюда и замороженные полуфабрикаты для выпечки, сладости, мороженое и попкорн, а также мыло, стиральный порошок, наполнитель для кошачьих туалетов и не только.