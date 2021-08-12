Николай Дроздов: Начинайте с уборки мусора и подайте пример другим

Волонтеры не только убирают мусор, но и делают массу полезных дел. Например, высаживают кустарники — легкие города. Фото: En+ Group

Каждый год, на протяжении уже 11 лет, сотни волонтеров выходят на берега Байкала и очищают их от мусора. В 2020 году к проекту присоединились города Братск, Усть-Илимск, Дивногорск на Енисее, Нижний Новгород, Миасс. Масштаб проекта «360», реализуемый компанией En+ Group, впечатляет. За время его существования эковолонтерами стали 148 тысяч человек, они убрали 4500 (!) тонн мусора. И добровольцы снова с нетерпением ждут, когда можно будет принять участие в этом общем добром деле, объединяющем волонтеров в городах присутствия компании-организатора.

Сообщаем! Инициатор и главный организатор «360» компания En+ Group дала старт проекту в 2021 году! Все, кто хочет подарить природе чуточку внимания, присоединяйтесь. Вас ждет немало интересного и нового!

«360» — проект, который объединяет неравнодушных к сохранению природы. Фото: En+ Group

Онлайн-экомарафон и призы со смыслом

Проект идет в ногу с современными тенденциями. И вот уже «360» - это не просто уборка с граблями и пакетами в руках, это еще и захватывающий виртуальный квест, где задания от известных экоблогеров называются чек-листами. Онлайн-марафон - это часть проекта, в котором нет никаких ограничений.

- Участвовать можно в любое время из любой точки мира. Где бы вы не находились – хоть в Гондурасе, хоть в Антарктиде, - шутит Николай Дроздов, ученый-эколог, знаменитый путешественник, профессор МГУ, телеведущий программы «В мире животных», чей голос знаком каждому, а захватывающие рассказы о природе остаются в памяти на всю жизнь.

Николай Дроздов стал экоблогером проекта. Фото: En+ Group

Николай Дроздов присоединился к онлайн-марафону и стал одним из создателей чек-листов. Все они учат бережному отношению к окружающей среде. Например, как экологично и правильно организовать пикник за городом. Все этапы своего похода участники онлайн-марафона должны сфотографировать и загрузить в «Личном кабинете» волонтера на портале 360-online.ru (подробнее см. в Инструкции «КП»). За выполнение таких простых заданий можно выиграть приятные подарки: форму волонтера, экопазл, шопер, аккумулятор для смартфона, дождевик, бутылку для воды и многое другое! А победитель финального розыгрыша получит книгу «Тайны живой природы» с автографом и пожеланиями от Николая Дроздова.

- Здесь собраны интереснейшие рассказы и уникальные фотографии из путешествий, рассказывает Николай Дроздов в прямом эфире в «Инстаграме» проекта «360» @mir.plus (смотрите в записи).

Кадр с прямого эфира с Николаем Дроздовым. Фото: Вера Ольшевская

Кстати, Николай Николаевич поделился с подписчиками личными историями, много говорил о важности бережного отношения к природе. Вот его золотые слова:

- Каждый может применять в повседневности экологичные привычки. Задумайтесь, что полезный срок жизни одного полиэтиленового пакета составляет 15 минут, а затем он десятилетиями плавает в океане и отравляет почву. Ну не логично же! Поэтому лучше пользоваться многоразовыми сумками. Или стоите вы на остановке, видите, как человек бросает пустую пачку сигарет, лучше подойти и молча положить ее в урну. Только не говорите ни слова, не упрекайте! Тогда человек смутится, а остальным, кто стоит на остановке, это будет примером, как себя вести. Поэтому, кстати, я и поддержал проект «360». Это ведь тоже экопросветительство, популяризация экологичной жизни. И хорошо, что компания присоединяется к заботе об окружающей среде. Вы, волонтеры, по сути, спасаете человечество. Никогда не сдавайтесь, не стесняйтесь своей деятельности и подавайте пример другим!

Всем волонтерам выдают экипировку. Фото: En+ Group

«Мир со знаком плюс»

Так называется комплексная программа, которую в свое время инициировал основатель En+ Group (ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии) Олег Дерипаска. Главная цель - защита Байкала и других заповедных территорий от неблагоприятного влияния. Программа начата в 2011 году, в 2020-м стартовала в обновленном формате и состоит из экологических, научных, образовательных и просветительских проектов, в том числе и грантовых, направленных на поддержку экоинициатив.

Добровольцы могут участвовать как очно, так и заочно — выполняя различные задания. Фото: En+ Group

- Мы последовательно подходим к решению социально-экологических вопросов в регионах, - говорит заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина. - А наши инициативы постоянны и нацелены на реальное решение экологических проблем. Проект «360» узнаваем и любим, жители с удовольствием принимают в нем участие. Благодарим всех за совместный труд и предлагаем присоединиться к нам и в этом году!

В 2021-м «360» проходит по трем направлениям: онлайн-экомарафон, уборка мусора и благоустройство территорий у водоемов в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе, Нижнем Новгороде и традиционная уборка на Байкале. Эти очные мероприятия намечены на 4 сентября.

Многие выходят на уборку и посадку деревьев семьями, прививая заботу с малых лет. Фото: En+ Group

ВНИМАНИЕ!

УБОРКА МУСОРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

КОГДА: 4 сентября.

ГДЕ: в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе, Нижнем Новгороде, а также на Байкале.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ: требуется регистрация! Доступна с 16 августа на сайте www.project-360.ru.

Каждый год с берегов сибирских рек и озер вывозят десятки тонн мусора. Фото: En+ Group

КСТАТИ

Послушай звуки природы

Команда волонтерского проекта «360» сняла уникальный ролик, который популярен в интернете и показывает один день из жизни Байкала от рассвета до заката. 3,5 минуты завораживающего Байкала для медитации, расслабления и успокоения.

Съемки проходили четыре дня на острове Ольхоне, в Тажеранской степи, на Большой Байкальской тропе от Листвянки до Больших Котов, у мыса Курма, в Бугульдейке. В поисках лучших рассветов и закатов участники экспедиции проехали тысячу километров и сделали 11 тысяч фотографий! А звуковой дорожкой для таймлапса стал аудиоальбом «Голоса Байкала», созданный в рамках проекта «360» в прошлом году.

- Звуки леса, чистой воды и заповедных обитателей могут исчезнуть навсегда без нашего осознанного отношения к природе, и тогда нам и нашим детям останется только слушать городской шум, - говорят активисты.

Фото: En+ Group

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОСЛУШАТЬ

- Сайт волонтерского экологического проекта «360» - project-360.ru/#timelapse

- Ютуб-канал En+ Group

- Музыкальный альбом «Голоса Байкала» размещен в Яндекс.Музыке, «ВКонтакте», Spotify, Apple Music и YouTube Music.

ТОЛЬКО ФАКТЫ И ЦИФРЫ

148 000 человек стали эковолонтерами за 10 лет проекта «360». С их помощью убрано 4500 тонн мусора в разных регионах России.

Облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы.

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Где зарегистрироваться на онлайн-марафон, чтобы выполнять чек-листы и выигрывать призы

- Заходите на сайт www. 360-online.ru. Регистрация займет пару минут.

- В «Личном кабинете» скачивайте и проходите чек-листы от блогеров.

- Присылайте отчеты и делитесь результатами в социальных сетях.

- Участвуйте в розыгрышах и получайте призы.

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НА ЗАМЕТКУ!

Полезный совет от почетного волонтера «360» Екатерины СМИРНОВОЙ:

- Давайте посчитаем: когда вы чистите зубы и не выключаете кран, то за минуту из него вытекает в среднем от 7 до 11 литров воды. Получается, что если взять за привычку выключать воду, пока вы чистите зубы, за год экономим 8 тысяч литров. Много это или мало? А умножьте на каждого жителя города! И представьте, как снизится нагрузка на очистные сооружения.

Больше об экологичных привычках слушайте на портале «Лайфхакер», подкаст «Экопривычки и эковолонтерство: почему это проще, чем кажется?» на https://lifehacker.ru/kto-by-govoril-113/