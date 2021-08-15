«Спасаем больных и раненых»: за три недели ветеринарный госпиталь К-9 принял около 70 бездомных животных. Фото: БЕЛОВА Снежанна

«Это кошка Мушка из Аршана. Бедняжка со сломанной лапкой неделю плакала возле гостевого дома, просила помощи... Все проходили мимо. Иркутяне пожалели, привезли ее к нам. Лапку уже нельзя было сохранить, но жизнь спасли! А теперь малышка ищет дом».

Таких историй в ветеринарном госпитале К-9 за две недели с его открытия накопилось тьма. Сюда попадают в основном бездомные собаки и кошки. Кто угодил под колеса автомобиля, кого растерзали другие псы, кто-то пострадал от рук живодеров... Приносят и домашних питомцев - на кастрацию и стерилизацию. «КП» - Иркутск» узнала, как устроена работа по лечению хвостатых.

С миру по нитке - и ветлечебница готова

А началось все с большого пожара в питомнике К-9, случившегося под Новый год. Тогда полностью сгорел ветеринарный блок (животных, к счастью, почти всех удалось спасти). По заключению пожарной экспертизы это был поджог. На беду тут же откликнулись неравнодушные люди: пожертвования приходили со всей страны и даже из-за рубежа.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Вскоре стало понятно, что поступившей помощи хватит на строительство нового ветеринарного блока. В марте началась стройка, а 16 июля ветеринарный госпиталь принял первых четвероногих пациентов.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Здание получилось светлым и просторным. На первом этаже - 36 вольеров для стационара, кабинеты для процедур, операционные, санузел с помывочной для животных.

Горожане очень помогают госпиталю: кто отдал старую стиральную машинку (в хозяйстве все сгодится!), кто приносит лекарства, шприцы, пеленки, расходные материалы. Выручают и с оборудованием: всего за день сибиряки собрали 50 тысяч рублей на кислородный концентратор, нужный при повреждении легких, пневмонии и восстановлении после операций.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

- Постепенно обживаемся. На открытие Госпиталя депутат Алексей Распутин подарил нам от своего фонда сухожаровой шкаф для стерилизации инструментов, -рассказывает Елена Прадчук. - Сейчас заказали анализатор мочи, заключаем договор на покупку УЗИ-аппарата, а также на анализатор крови. Стремимся к тому, чтобы проводить здесь бездомным животным все необходимые процедуры.

В штате два ветеринара и санитары-помощники, в планах расширить штат до четырех ветеринарных специалистов. Рабочий день начинается с обхода питомника: врач осматривает всех постояльцев, делаются перевязки и необходимые манипуляции, затем плановые операции.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

- Я работаю в К-9 уже три года, - говорит ветеринар Олеся Гузь. - Конечно, в новом здании госпиталя стало удобно и комфортно принимать животных. Какая самая частая «жалоба» у наших пациентов? В этом году особенно много попавших под автомобиль, с переломами. К счастью, четвероногие здесь надолго не задерживаются: как только выздоравливают, их быстро забирают в хорошие руки.

Раненых бездомных кошек и собак приносят в ветлечебницу ежедневно. Каждого четвероного стараются поставить на ноги. Но всех бродяжек, увы, с улицы не заберешь... На это нужны ресурсы.

Олеся Гузь, ветеринар. Фото: БЕЛОВА Снежанна

Для домашних питомцев - льготная стерилизация- Поэтому хотелось бы попросить волонтеров не забывать о кошках и собаках, которых они к нам привезли, а проведать и помогать пристраивать, - продолжает заведующая госпиталем. - Стационар для бездомных животных - 200 рублей вместе с питанием. Сумма в разы ниже, чем в других ветклиниках.

Не у всех владельцев есть возможность отправить своего питомца на стерилизацию или кастрацию. Это немалые затраты и сложность в перевозке. Но в новом ветгоспитале предусмотрели и это.

- Оплата минимальная, только за труд врача и послеоперационный стационар, без всяческих накруток, - поясняет Елена Прадчук. - Например, льготная кастрация кота - 800 рублей, стерилизация кошки - 1500 рублей, плюс нужна послеоперационная попона. У собак все зависит от веса: для маленьких - 1500 рублей, при 10 - 20 кг - 2500 рублей, а за 20 - 30-килограммовых псов - 3500 рублей.

А если хозяин животного пенсионер или инвалид, то сотрудники госпиталя бесплатно забирают питомца из дома, а затем возвращают обратно. Стерилизацию и кастрацию здесь сделали уже более 50 питомцам.

Интересно, что теперь и дачники стали заботиться о собаках, которые бродяжничают по СНТ. Вскладчину вызывают кинолога К-9, чтобы псов отловить, а затем стерилизовать, чипировать, завести ветпаспорт.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

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