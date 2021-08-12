Зальют ли дожди Иркутск к выходным, рассказали синоптики. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Весь день 12 августа иркутяне поглядывали на небо. Немного разъяснилось и этого все очень долго ждали. Несколько дней до этого пришлось глотать пыль и чувствовать гарь от лесных пожаров в Якутии. И вот это ушло, но всем хотелось дождя. Кратковременные осадки, которые все же обещал Гидрометцентр, возможно, реальны в ночь. А что за погода в выходные 14-15 августа в Иркутске?

-А вот в пятницу, 14 августа, дожди должны быть, - обещает заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Кратковременные, в течение суток. И ночью, и днем, с небольшими перерывами. Ветер 5-10 метров в секунду, но может усиливаться, поскольку это проходит фронт.

Однако первый выходной, суббота, 14 августа, обойдется уже без осадков. Как и большая часть воскресенья. Если непогода накануне, в пятницу, 13, сделает свое дело и обеспечит горожанам свежий воздух, то все будут довольны.

-И в целом Иркутск не ждет больших дождей до вечера воскресенья, 15 августа, - говорит Юлия Янькова. - Они как раз должны пройти в этот день, вероятнее всего, в ночь на понедельник, 16 августа. Ну и само начало следующей рабочей недели будет дождливым.

А вот на западе региона уже должны пойти дожди, с грозами. Ночью "подключится" центр и юг. Обделен осадками север региона. Такая нас ждет погода в выходные 14-15 августа в Иркутске.