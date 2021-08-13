Почему в Иркутске на зарплату можно купить меньше 1000 литров бензина. Фото: Диля Ахмадишина

Цены на бензин растут! Автовладельцам их машина обходится в копеечку, да и владельцы автобусных маршрутов норовят под рост стоимости топлива выбить повышение цены за проезд. У всех — своя правда. Одним, чтобы проехать 100 километров, нужно потратить 10 литров бензина (грубо, конечно, бывает и больше), а это 460 рублей в самом дешевом варианте Аи-92. Другим приходится тратить на проезд по Иркутску только по маршруту работа-дом-работа 1000 рублей в месяц минимум, а то и все 2 тысячи, если приходится пересаживаться. В общем, вопрос — доколе? - относительно цен задавался, и не однажды. А в РИА Рейтинг поступили по-другому — взяли чистую среднюю зарплату ( то есть без налога) и поделили на стоимость литра самой народной марки. И вот что вышло.

Сколько бензина на зарплату

В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы, - сообщают аналитики. - Лидеры рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в трех регионах – в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе – жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц.

Что касается сибирских регионов, то в двадцатку ( ту самую, где на зарплату можно приобрести до 1000 литров бензина или чуть меньше) попали Красноярск, Томск и Иркутск. Это потому, что зарплаты во всех этих трех регионах самые высокие в Сибири. При этом жители соседнего края тратят чуть меньше, потому что доход у них немного да повыше, а топливо немного, да дешевле.

А вот остальным ближайшим регионам, которым мы обычно завидуем, потому что точно известно — топливо в Новосибирске, Кемерове, Абакане значительно дешевле нашего ( и это правда) на самом деле при прочих равных приходится тратить на «корм» железному коню больше. В среднем, конечно. Потому что северных территорий с повышенными доходами там не значится, добывающей отрасли особо тоже нет. Средняя зарплата ниже, и на нее можно купить уже не около тысячи, а 800-900 литров Аи-92. А так, в целом, получается у всех примерно одинаково. А в Алтайском крае и того меньше — всего 615.

Цены на бензин в Сибири. Фото: Наталья ВИБЕ

Почем литр горючки

Руководствуемся не данными ближайшей заправки, а все тем же Росстатом. Разброс цен огромный, и самое дорогое топливо на Чукотке — 60 рубликов за литр. В четырех сибирских регионахв она ниже 44 рубля за литр. Это Омская область, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область. В Новосибирске и Абакане немного дороже 44 рублей. А в «хорошо зарабатывающих» и труднодоступных — уже 45-47 рублей.

Причем, примерно такой ситуация была всегда! И в июле 2018 года, при средней цене Аи 92 в городе Иркутске 41 рубль, средняя зарплата на этот момент была около 41 тысячи в месяц. То есть те самые «примерно 1000 литров на среднюю зарплату» соблюдается.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Причину роста цен будут выяснять

Руководство региона не оставляет без внимания парадоксальную ситуацию с топливом. Буквально пару недель назад вопрос обсуждался на совещании с заместителем руководителя ФАС России Тимофеем Нижегородцевым.

- В июле текущего года Иркутская область заняла первое место среди субъектов Сибирского федерального округа по стоимости ГСМ. Кроме того, непростой остается ситуация с поставками сжиженного углеводородного газа, которая вызвана значительным ростом оптовых цен, - отметил Игорь Кобзев.

По словам министра экономического развития Иркутской области Натальи Гершун, рост розничной стоимости топлива связан с формированием оптовой стоимости на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже .ричина значительного роста цены горючего вызвана снижением реализации топлива, в частности,из-за ремонта Ачинского НПЗ.

Тимофей Нижегородцев отметил, что нужно выяснить причину разницы цен в Иркутской области, Красноярском крае и Кемеровской области. Заместитель руководителя ФАС России дал поручения территориальному управлению ФАС проанализировать ситуацию, чтобы принять меры, которые позволят привести цены к средним по трем регионам.