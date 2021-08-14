Вузы Иркутска объявят дополнительный набор в 2021 году. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приемная кампания в вузы Иркутска идет к концу. Совсем скоро, 17 августа, университеты региона вывесят на сайтах последние приказы о зачислении и станут известны списки поступивших в Иркутске 2021 - тех, кто на бюджетные места. Списки тех, кто стал первокурсником по льготам и за плату, уже есть. И это, конечно, очень нервная ситуация — и для приемных комиссий, и для абитуриентов, которые размышляют — куда бы дать согласие, и меняют решения по два раза на дню. Поэтому сразу несколько учебных заведений честно признали, что уже после зачисления объявят дополнительный набор.

Допнабор - это не про экономистов, юристов и журналистов

Журналистика и пиар по-прежнему в топе всех гуманитарных специальностей всех вузов, где обучают по этому профилю. Сразу скажем — вот в меде, сельхозуниверситете и железнодорожном таких специалистов не готовят. Мест бюджетных здесь крайне мало, потому что и специалистов столько не требуется. Но выпускники все равно штурмуют «нужные» факультеты. Та же история, и очень много лет — с будущими юристами, экономистами и управленцами.

- У нас на юриспруденцию, бизнес-информатику и все, что связано с правом поступают ребята просто с невероятными баллами по ЕГЭ, - говорит начальник управления центральной приемной комиссии Байкальского госуниверситета Ольга Пензина. - Получается, что девочка, которая замыкает (!) список прошедших на бюджет на сегодня, набрала около 280 баллов. Это же чудесные первокурсники, огромный уровень знаний. Похожая ситуация с экономикой, с лингвистикой. В последнем случае ребята часто выбирают китайский язык или английский, но в сочетании с каким-то еще.

В этом году много отличных студентов из Иркутской области и Бурятии. В вузе признаются, что в прошлые годы был большой отток молодых людей из региона - ребята с хорошими баллами ехали за образованием в Москву, Петербург, Владивосток. В этот раз, судя по числу согласий на зачисление, решили остаться дома. Может, из-за коронавируса. Опять же московские вузы жалуются — бюджетных мест там не хватает даже для стобалльников, их передали в регионы.

В БГУ довольны — списки поступивших в Иркутске 2021 хорошие, первокурсники пошли грамотные. Будет ли дополнительный набор, пока не говорят.

Скорее всего, останутся места на естественно-научном направлении

В ИГУ, как и везде, бум на гуманитарные специальности, менеджмент, лингвистика, торговое дело и госуправление. Знакомая картина, и сохраняется давно. Конечно, среди гуманитарных направлений и здесь лидируют журналистика, пиар, международные отношения — это направление на истфаке, и юриспруденция.

- Семнадцатого, когда все вузы и все абитуриенты определятся, все будет ясно, появятся списки поступивших,- говорит ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев. - Пока будущие первокурсники еще колеблются. На те специальности, где бюджетные места не заполнятся, будет объявлен дополнительный набор, новый конкурс. В ИГУ, вероятно, это коснется естественно-научных направлений — физики, химии, почвоведения, геологии. Потребность в специалистах этого профиля сейчас большая, поэтому много бюджетных мест. А вот выпускники школ мало сдают физику и химию.

Будущие инженеры перекидывают документы из вуза в вуз

История с абитуриентами, у которых есть хорошие баллы за физику, химию и математику, вообще любопытна. По сути, за них бьются сразу несколько вузов — как стоящий особняком железнодорожный, так и ИГУ, и ИРНИТУ, и сельскохозяйственный, где тоже готовят технарей с дипломами о высшем образованиями. И именно они создают наибольшую неясность со списком поступивших в Иркутске 2021 году.

У нас была просто отличная ситуация 11 августа, когда подводили первые итоги, - рассказали в приемной комиссии ИрГАУ им. Ежевского. - Собрали все согласия, закрыли бюджетный набор. Но утром следующего дня началось! Абитуриенты начали бегать из вуза в вуз и наводить суматоху — и там вроде прошли, и тут. Очень нервно. Особенно те, кто поступил на инженерные специальности. Но, думаю, наберем необходимое количество первокурсников и дополнительного набора, скорее всего, не будет. Посмотрим. В этом году самый большой набор и конкурс у нас на ветеринарию и прикладную математику. Причем, экзамены для тех, кто собрался лечить животных, совпадают с теми, что нужны в ИГМУ. Стало быть, для тех, кто е поступит к ним — шанс.

В ИРНИТУ по причине все той же суматохи среди потенциальных инженеров о том, как завершилась кампания по этим специальностям, согласились говорить только после 17 августа.

-Сейчас можно очень конкретно сказать, что самые востребованные в нашем вузе направления - «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии» и «Информационная безопасность», - говорит заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Дмитрий Кокоуров.

И у медиков будет объявлен дополнительный набор

А в Иркутском государственном медицинском университете наиболее востребованные специальности -лечебное дело и педиатрия.

-На лечебном деле у нас конкурс 27 человекна место, а всего мест — 190, это с целевиками, - рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии ИГМУ Вадим Дульский. - На педиатрии — 13 человек на место, а мест — 125. Еще мы примем 35 стоматологов, 15 специалистов по медицинской биохимии и 18 фармацевтов. Конкурс здесь от 18 до 22 человек. Но уже сейчас можно сказать, что после 17 августа ИГМУ объявит дополнительное зачисление — на медико-профилактическое дело. Конечно, все позиции быстро закроем.