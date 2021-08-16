Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым

Встреча Владимира Путина и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. ФОТО: kremlin.ru

В Кремле состоялась встреча главы государства Владимира Путина с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Главной темой разговора стал Тулун – то, как восстанавливается территория после масштабного наводнения 2019 года.

- По восстановлению инфраструктуры пострадавших районов все мероприятия выполнены на 75 процентов. Социальные выплаты все получили. Остаются только 82 семьи, по которым решения рассматриваются в судебном порядке, - сказал Игорь Кобзев.

Губернатор обозначил, что чтобы обеспечить всех пострадавших от ЧП жильем, необходимо построить 954 жилых помещения. Уже введено в эксплуатацию 749. До конца года планируется, что в новые квартиры или дома переедут оставшиеся 149 семей.

Владимир Путин поинтересовался, насколько качественное жилье. Губернатор доложил, что контроль достаточно высокий, осуществляется разными ведомствами и правительством региона. Президента интересовали и социальные объекты, ведь в наводнении пострадали школы, детские сады, больницы. Предстоит заново отстроить или отремонтировать 108 объектов.

- Мы сегодня выходим уже на финишную прямую, - пояснил Игорь Кобзев. - На следующий год останутся 27. Помогли наши компании, государственные корпорации: и школа XXI века, так сказать, до сих пор в Иркутской области такой нет, это и больница и ледовый дворец. Дети уже записались. Говорят, что самая лучшая хоккейная команда будет из Тулуна.

Встреча Владимира Путина и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. ФОТО: kremlin.ru

Также на встрече обсуждались вопросы утилизации накопленных отходов закрытых предприятий «Усольехимпром» и БЦБК. На площадках работает «Росатом». Об этом говорится на кремлин.ру в стенограмме.

Важно, что губернатор сообщил, что уменьшился налог на прибыль, в связи с чем Игорь Кобзев попросил поддержки.

– Я знаю, что в конце года будет дотация субъектам, которые в трудной экономической ситуации…

- Подавайте документы, - сказал Путин.