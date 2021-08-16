Что вкусного можно купить в «Слате» от местных производителей. Фото: ООО "Маяк"

Свежие, натуральные и вкусные продукты местного изготовления покупатели могут найти на полках супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль». Уже год торговая сеть развивает проект, который так и называется - «Местные производители». За это время компания наладила сотрудничество с 30 предпринимателями, чей товар можно гордо называть «наше!». Спрос растет - с начала года покупатели стали интересоваться такой продукцией в три раза чаще.

Ассортимент продукции

В супермаркетах «Слата» представлено свыше 200 наименований продуктов от местных производителей. Из них 20% - эксклюзив, то, что разработано специально для клиентов торговой сети. Узнать их можно по маркировке «Сделано для «Слата» или «Сделано для «ХлебСоль» на упаковке.

Выбор большой. Это охлажденное мясо, пельмени и позы, фермерская молочная продукция и сыры, готовые блюда и замороженные полуфабрикаты для выпекания, картофель, морковь и зелень, сладости, мороженое и попкорн, продукция из диких ягод, крафтовое пиво, а также мыло, эко-стиральный порошок, наполнитель для кошачьих туалетов и многие другие товары.

Особенно полюбились покупателям фермерская молочная продукция, охлажденная говядина, мороженое и бургеры. Все товары на полках выделены специальными зелеными ценниками с названием «Местный продукт».

Фото: ООО "Маяк"

Малому бизнесу - поддержка и сопровождение

- Чего желает житель города, приходя за покупками в магазин? Купить не только все самое необходимое по комфортным ценам и при хорошей представленности ассортимента, но и найти на полках местный продукт - свежий, экологичный и очень вкусный! - прокомментировала руководитель проекта и дирекции по развитию продаж Юлия Климова. - С уверенностью можно сказать, что за 19 лет работы в непростом бизнесе, в ритейле, мы стали не только лидерами в Восточной Сибири, но и максимально развили свои компетенции, с удовольствием готовы делиться опытом и выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения.

Так, не у всех предпринимателей есть возможность представить свой товар сразу во всей сети, а это 81 супермаркет. Для того чтобы малому бизнесу было проще попасть на полки супермаркетов «Слаты», компания ослабила требования: начать сотрудничество можно всего лишь с нескольких торговых точек.

- Проект показал, что наш регион, к сожалению, не богат на местного производителя. При этом те, кто работает, нуждаются в поддержке и помощи от властей, ведь это, по сути, микробизнес, - сказала Юлия Климова. - Мы отметили, что производители просто не решаются пойти и сделать первый шаг, так как сложилось традиционное представление, что сотрудничество с крупной торговой сетью, - это сложно. Мы показали, что это не так.

Кроме того, «Слата» готова поддерживать предпринимателей и в таких важных вопросах, как ведение грамотного документооборота, соблюдение всех СанПиН при изготовлении продуктов и контроле качества, помощь в работе с декларацией и маркировкой.

«Слата» намерена и дальше активно развивать проект, привлекая все больше местных производителей. Особенно тех, кто готов поставлять мясо, рыбу, готовые блюда и кондитерские изделия.

КОНКРЕТНО

Всю необходимую информацию о сотрудничестве ТС «Слата» с местными предпринимателями можно найти на сайте www.slata-mestnye.com, а также подать заявку на рассмотрение.