Дерево и бронза, чудо и коммунизм – новый сплав волшебника Дашинимы Намдакова.

Поставил его не профессор экономики, философии или религиоведения, а скульптор, правда, мирового уровня, да ещё и принадлежащий к древней мистической ветви бурятских родов, а именно – к кузнецам-дарханам – укротителям огня.

Представители этого рода уже по одному факту своего рождения по статусу не ниже лам и шаманов (хотя нередко ими становятся), так как имеют дело с огнём.

Очевидно, поэтому Дашинима трепетно относится к огненным знакам, в первую очередь – к молниям, и глубоко понимает их тайный смысл.

Не обошлось без этого великого чуда природы и при открытии нового детища Мастера – Ленд-арт парка «Тужи». Но об этом в конце очерка.

Здесь же замечу, что грозами, огнём и даже землетрясением отмечены главнейшие библейские события, связанные с казнью и воскресением Христа (Евангелие от Луки и Матфея), а также с получением Моисеем Божественных заповедей на горе Синай (Книга Исход).

Не меньшее значение имеет молния в буддизме. Там с символом молнии тесно связана Ваджра – мифическое оружие бога-громовержца Индры. Ваджра, или молния, обозначает духовное могущество Будды, а также мгновения озарения. Молния соединяет небо и землю, олицетворяет творческий импульс. Место, куда ударила молния, считается священным.

В шаманизме удар молнии является выражением божественного гнева или указателем места сосредоточения высших духовных энергий. Дашинима и другие просвещённые люди в ударе молнии по главному знаку парка – ритуальной коновязи – видят, несомненно, благостный знак. Но не в одной лишь молнии дело.

Только чудом можно объяснить рождение за пару летних месяцев крепкого и живого «дитя», а именно парка «скульптур и отдыха», воздвигнутого Дашинимой Намдаковым с родственниками и друзьями на живописнейшей поляне на берегу реки Хилок, в 2 километрах от села Укурик, где в ничем не примечательном доме появились на свет 50-60 лет назад восемь талантливых братьев и сестёр Намдаковых. Правда, с тех пор мистическую необычность дому придают восемь пуповин и материнских последов, закопанных под его основанием, причём каждый из Намдаковых даже с закрытыми глазами чувствует их присутствие и ни за что не перепутает свою родную обитель. Может быть, поэтому, в какой бы части света не жил и не работал Мастер, он не может обойтись без родных мест, которые ещё в юности чудесным образом помогли ему победить предсказанную смерть во искупление ослабшей веры его рода… Но и сегодня родной деревенский дом и зимовья в непролазной тайге, доступные только опытным всадникам, наполняют Дашиниму жизненной силой и энергией творчества.

Не менее удивительным является также и факт рождения буквально за 2 года Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации, при этом все основные скульптуры, придающие неповторимый облик Храму, были созданы Дашинимой и его командой. Удивительно, что в России удалось собрать такое количество прекрасных художников-мозаистов, выполнивших невероятный объём работы. Если знаменитый питерский Спас-на-Крови, схожий по мозаичному оформлению, строился много десятилетий, то Главный храм Вооружённых Сил воздвигнут, как я уже сказал, за 2 года. При этом, не занимая никаких официальных постов, буддист Дашинима, безусловно, был душой и мотором проекта и, конечно же, главным скульптором. Он внёс огромный вклад в архитектурный и художественный облик православного храма. На объекте в «Тужи» он показал, как умеет организовывать дело и форсировать сроки; эти же навыки, очевидно, использовались им и во время постройки Храма ВС России. Неслучайно изображение Мастера не раз встречается на объекте рядом с портретом главного организатора великого деяния – Министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу.

После ухода из жизни в 2017 году отца и первого учителя Бальжана Намдакова и перешагнув 50-летний рубеж, Мастер, несмотря на наличие старших братьев, почувствовал на себе немалую долю ответственности за весь род и, конечно, за свою семью из 10 человек с 4 внуками и 3 детьми, двое из которых – Чингис и Софья, а также невестка Димид, жена Татьяна и братья Будажап и Дашицырен – первые помощники в любом деле.

Но не только за первое знакомство с ремёслами Даши благодарит отца и мать Буда-Ханду, но и за привитое с пелёнок чувство любви к землякам, к друзьям, живому дереву и древу жизни своего многовекового рода кузнецов-дарханов.

Именно эти качества позволили на нескольких гектарах Богом забытой бурятской земли, затерянной между основной Бурятией и малой – Агинским округом – оживить пустынный берег реки Хилок фантастическими образами, вынесенными из раннего детства и воплощёнными в гигантских композициях – сказочных 10-12-метровых деревьях, созданные самым авторитетным для Дашинимы скульптором, у которого он учится всю свою жизнь... Этого скульптора звать-величать «великая рукодельница» Природа!

7 августа новорождённый Ленд-арт парк прогремел своим открытием на всё Забайкалье, Иркутскую область и Бурятию. Не сомневаюсь, что вскоре о нём узнает вся Россия и весь культурный мир, уже давно покорённый творчеством нашего великого земляка.

«…И стоило жить, и работать стоило» – почти одновременно сказали несколько человек, когда с двухлетним сынком на руках к Дашиниме подбежала глядящая на Мастера с неподдельным обожанием и готовая, если б не условности, расцеловать его, красивая своим искренним порывом, слегка рыжеватая девушка. Из короткой беседы выяснилось, что она, живя в Кызыле, Тувинской автономии, буквально влюблена в уличные скульптуры Дашинимы, особенно в «Царскую охоту», и давно мечтала увидеть создавшего их «Бога». И вот Провидение помогло. Её семья перебралась в Забайкалье, где она всей душой чувствовала, что мечта скоро исполнится. И не ошиблась. Всего 180 км, из них 80 по гравийке, и она рядом с волшебником, оживляющим своим дыханием и бронзу, и дерево, а главное, дремлющий в каждом бывшем и сегодняшнем ребёнке мир детских снов и грёз.

Я же убедился в очередной раз, что вся жизнь Дашинимы – воплощение великой поэзии, которую он чувствует так же тонко, как найденные им неповторимые образы. Одним из самых любимых персонажей для нашего лихого наездника, а теперь ещё и собирателя-заводчика, является преданное современным человеком создание, буквально протащившее нас на своей могучей спине через многие тысячелетия, спасающее от диких зверей, от голода и одиночества, великая труженица – лошадь.

И как здесь было не прочитать одно из моих любимых стихотворений Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», которое как раз и заканчивается словами, вырвавшимися у нас с известным нефтяником Иркутской области и России Николаем Буйновым, когда мы с завистью глядели на искреннее обожание Мастера его порывистой почитательницей. Вот уж поистине – ради таких моментов, как написал великий поэт, обращаясь… к лошади и восклицая: «Каждый из нас по-своему лошадь!», «…и стоило жить, и работать стоило!»

Отрадно, конечно, что и официальная награда, а именно Знак отличия «За усердие на благо Забайкальского края» также нашла Мастера, тем более что это необходимая ступень для присвоения, будем надеяться, в дальнейшем звания «Почётный гражданин Забайкальского края», которое для многих его сородичей ближе сердцу, чем московские ордена. Награды чуть поменьше рангом не обошли и главного строителя объекта, друга Дашинимы Цырена Цыбикова и друга детства и всей жизни – главу сельского поселения Укурик Норбо-Самбо Ивановича Галданова. Жаль, что среди правительственных наград есть только награды за спасение при стихийных бедствиях на пожаре, на воде и т.д., но нет за спасение, например, замерзающих. Много лет назад юноша Даши, как и предсказывали при его рождении и ламы, и шаманы, жил, изнемогая от язвы, на краю гибели, но молодость и безрассудство победили, и он выбрался на охоту… Норбо нашёл его, уже замерзающего, в лесу, почти без сознания, дотащил на руках к неблизкому мотоциклу и пулей домчал в деревню. О том, как боролись за его спасение врачи, сделавшие 4 операции прободной (сквозной) язвы, а впоследствии женщина-шаман, спасшая юношу, как позже выяснилось, не только для родного Забайкалья, но и для всего человечества, практически ценой собственной жизни, подробно рассказано в моей книге.

А вот был бы у Дашинимы в детстве компьютер, вряд ли бы мир ахнул от творений великого Мастера! В детстве у мальчика не было ни телевизора, ни кино, ни цветных журналов типа «Весёлые картинки» или «Мурзилка». Зато было другое, ни с чем не сравнимое богатство – огонь костров, звёздное небо и бесконечное количество таинственных существ, которые становились тем разнообразней и причудливей, чем гуще были сумерки и чем слабее был «прожектор» живого огня. Почти каждый вечер эти три экрана оживали, и на них выплывали разные сюжеты, в зависимости от рассказов сидящих у костра бывалых охотников и стариков, знающих бесконечное количество историй из собственных, порой смертельно опасных приключений, связанных с медведями и волками, молниями, метелями, но ещё чаще – с неведомыми существами и лесными духами. Но у всех поражающих воображение историй был хороший конец, так как хранители местности и духи предков приходили на помощь и помогали побеждать опасность. Все эти образы и сказания, услышанные в раннем детстве на родном и любимом языке, увиденные в огне костра, на небе и подсмотренные в дремучем лесу, плотно населили внутренний мир мальчика. Во взрослой жизни, годами напитываясь образами в музеях Италии и Англии, где Мастер со своей драгоценной помощницей и женой Танюшей и с детьми, прожил в общей сложности 12 лет, а также в Иркутске, Улан-Удэ и, конечно же, в Москве и Питере, он обогатился новыми впечатлениями. Но, что бы он ни делал из бронзы или из любимого с детства дерева, нам всегда виден сидящий у костра под звёздным небом мальчик, впитавший бескрайний мир минувших и будущих поколений. Сегодняшняя выставка под открытым небом подтверждает, что Мастер, объехавший весь мир, не потерял свой фантастически интересный, загадочный почерк.

Как жаль, что сегодня многие дети, прилипшие к гаджетам, получают готовенькие картинки и не развивают очень важный участок мозга, который «заведует» собственным творческим воображением. Как это отразится на них, ещё никем, увы, не изучено. Но многих художников, скульпторов, да и просто креативно мыслящих людей мы явно не досчитаемся.

С мрамором, по сравнению с деревом, работать в чём-то тяжелее, а в чём-то и легче. Микеланджело в ответ на вопрос: «Как вы делаете свои скульптуры?» сказал: «Я беру камень и отсекаю всё лишнее». Деревья же, как и люди, созданы для чего-то другого, и нужно уметь отыскать среди них такие, которые созданы, чтобы служить искусству. Затем с помощью разнообразных инструментов – от топора до алмазной шкурки – научить их дарить радость общения с благодарным зрителем, понимающим язык природы, образов и красок. Увы, их, как и годных для искусства деревьев, не так много. Больше всё же тех «не зрителей», которых в метком русском языке называют попросту «деревянными», подразумевая, очевидно, уже высушенный, неживой лес. К счастью, это не относится к детям: им в новом городке скульптур будет, конечно же, интересно: и на экскурсиях, и на летней учёбе с конными и речными прогулками, с историями у костра и под звёздным небом. Главное, чтобы школа в долгие месяцы классов не задавила фантазию и вольный полёт мысли.

Уже сегодня для всех, кто проделает нелёгкий путь и совершит настоящее «культурно-экологическое паломничество», организован отдых и ночлег в 1,5-этажных семейных домиках со всеми удобствами, а также в юртах. Для любителей туристической романтики подготовлены хорошие палаточные места. Для комфортного времяпрепровождения рука об руку с Мастером на славу потрудились и столичные архитекторы из бюро PARSAC, спроектировав совершенно уникальную архитектурную среду, не отстаёт по уровню и кухня.

Не только скульптуры, но и сам сказочный, в том числе по темпам строительства, городок воздвигнут внезапно возродившейся из глубин народной памяти коммуной, добровольные члены которой обедают за одним огромным столом с натуральной немудреной пищей, любовно приготовленной обаятельными «укурчанками», в том числе «мамами» не только собственных детей, но и выдающихся кукол, – сёстрами Дашинимы. Здесь никто не торгуется и уж тем более – не ворует, а многие, кто может позволить себе, трудятся и вовсе бесплатно. Всё цементирует любовь к общему детищу, к искусству и к настоящему Мастеру. Это ли не победа коммунистического труда, о которой слышал все годы, учась в институте, работая начальником цеха, а затем заместителем директора на оборонных предприятиях, и когда защищал диссертацию? Вот уж не чаял столкнуться с истинным коммунизмом, который победил, пусть и всего на несколько месяцев, в бурятской глубинке, под руководством знаменитого скульптора! Главным мотивом работы на этой «стройке коммунизма» была сопричастность к великому искусству, мысли о сохранении бурятской культуры и корней для всех детей, которые будут иметь возможность окунуться здесь в настоящее творчество.

С огромным энтузиазмом на объекте трудились и дети самых разных возрастов, благо, все инспекции остались почти за две сотни непростых километров. Многие заново «породнились» при этом с дальними родственниками или с детьми папиных друзей детства. Да и дяде Дашиниме было чрезвычайно интересно наблюдать, как воплотились в детях черты его ближайших друзей, с которыми в интернате, что уж греха таить, не раз приходилось спина к спине отбиваться от хулиганов с немного другим цветом глаз и кожи.

Почти все дети, у которых на глазах рождалось чудо искусства, решили стать скульпторами и художниками, а условия для развития способностей и высочайшая поддержка для особо усидчивых и одарённых теперь есть на долгие годы. Кое-кого из счастливцев для практики в московской мастерской Дашинима уже и приметил. Как говорится, в добрый путь!

Над проектом ударно трудились не только друзья детства, односельчане со своими детьми, но и десятки коллег и друзей-скульпторов: Ардан Бальжанов, Николай Марткачаков, Павел Михайлов, Руслан Сосновский и другие. Они вносили немалую частичку своей души и своих умений в создание необыкновенного городка, гармонично вписанного в природный ландшафт под необъятным забайкальским небом.

Никакой проектно-сметной документации в обычном, скучном понимании этого слова не было. Работали, как говорится, с листа, с набросков мастера. Также и бухгалтерию скрупулёзно никто не вёл, но навскидку можно сказать, что большинство работ, включая и выделяемую на разовые работы технику, производилось бесплатно, «искусства и дружбы ради». В деле участвовало большинство жителей родного для Дашинимы села Укурик, где летом проживает 60 семей, зимой же только над 20 избами курится дымок. А известный в Бурятии, да уже и в мире молодой скульптор, отец не только семейства, но и целого оружейного направления в бурятской культуре – Жигжиг Баясхаланов – прилетел из далёкой Италии, где овладевает «мраморным мастерством», собрал в родном для него Агинском национальном округе бригаду и вместе с ней бесплатно вкалывал не один день!

Благодаря твёрдому слову губернатора Забайкальского края Александра Михайловича Осипова оперативно построено несколько километров гравийной дороги от Укурика к живописному пустырю, протянуто электричество и интернет. Причём губернатор и строители на слово поверили художнику и Владимиру Маяковскому, который в своё время писал: «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!».

Те же, кому не повезло родиться губернатором, скульптором или отменным плотником, помогали деньгами, и только Дашинима для оживления родных мест участвовал во всех ипостасях: главного финансиста, снабженца, архитектора-проектировщика, скульптора, художника и плотника. Кроме губернатора лично, огромную поддержку, конечно же, оказала и администрация Забайкальского края, в том числе очень чуткая к искусству вообще, и особенно к родному бурятскому, заместитель губернатора Ванчикова Аягма Гармаевна и министр культуры Левкович Ирина Вячеславовна, а также целый ряд других руководителей края. Многие из них до глубокой ночи вместе с нами участвовали в празднике открытия. Большое внимание проявил и Глава республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов, проделав огромный путь на машине из Улан-Удэ в Тужи и обратно (почти 800 км), он весьма заинтересовано осмотрел новое детище и, наверняка, задумался о его повторении в родной Бурятии.

Почтил своим присутствием праздник и главный лама России Хамбо-Лама Дамба Аюшеев, приехавший с ночёвой из Иволгинского дацана. Во время неформальной встречи желающие смогли получить от него мудрые советы, а иногда и лёгкий нагоняй. Такое впечатление, что он знает о многих, включая меня, проживающего неблизко, не только из письменных источников... Не очень лестно он отозвался, увы, об Иркутске, возможно, имея в виду потерю нами уровня художественной школы после ухода из жизни многих мэтров. Да и в сотрудничестве с Дашинимой мы, иркутяне, мягко говоря, не особо продвинулись. Впрочем, пояснять причину нелестной реплики Дамба Бадмаевич не стал. Кстати, по мистическим соображениям он очень настоятельно рекомендовал всем, кто желает добра своему другу, называть Даши его полным именем – Дашинима и не особо налегать на термин «малая родина». По его мнению, родина едина и не может быть ни малой, ни большой.

Хотя от приглашения зарубежных гостей пока воздержались, всё же на праздничном открытии присутствовал друг Дашинимы – киргизский общественный деятель и меценат, почётный президент Ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков и другие. Из нашего родного города, чтобы воочию увидеть открытие «Обыкновенного чуда», в Укурик приехали давние поклонники Мастера и большие любители искусства – известнейшие в области и в России предприниматели и меценаты Марина Седых и Николай Буйнов. Радостно, что теперь не только в Иркутске, но и на родной земле Мастера можно приблизиться к высокому творчеству. В Иркутске же в нашей Галерее современного искусства уже шесть лет открыта постоянная экспозиция его самых изысканных, на наш взгляд, работ и непревзойдённых в мире кукол работы его сестёр и родителей, выполненных по гениальным эскизам самого Дашинимы.

Кроме официальных лиц, были сотни (если не несколько тысяч) гостей из Забайкалья, Бурятии и Иркутска. Скучно не было никому! Весь день проходили соревнования по борьбе, стрельбе из лука, разбиванию ударом руки берцовой кости барана и т.д. А с 8 и до 11 часов вечера на импровизированной сцене выступали лучшие артисты и коллективы театров Забайкалья и Бурятии. Закончился праздник огромным и весёлым ёхором, в котором участвовало большинство гостей. Независимо от веры и национальности, в этом танце все становились чуточку лучше, а главное – душевнее и ближе.

Думал ли я в детстве, когда мы с сопливенькими друзьями-младшеклассниками посмеивались над сверстниками, танцующими по выходным с родителями непонятный танец со смешным, как казалось тогда, названием «ёхор», что спустя немало десятилетий сам с огромным удовольствием буду танцевать под звёздным забайкальским небом танец теперь уже своих настоящих друзей, с которыми иногда, садясь рядом, любим отпускать шутку о том, что нацменьшинства должны объединяться. Но теперь это говорится, конечно же, для красного словца. Тем более что такие гиганты культурного фронта России, как Дашинима и его более молодые, но уже широко известные последователи – Зорикто Доржиев, Жигжит Баясхаланов, Дмитрий Будажабэ, Надежда Супонина и другие, подобно бывшему президенту США Бараку Обаме или госсекретарю Кондолизе Райс, заставляют основные нации страны с придыханием следить за их триумфом.

Может быть, за моё старательное участие в ёхоре или за то, что ещё в детстве мы, носители нерусских фамилий, а кто-то и внешности, объединялись в нечастых драках, а может быть, за совместно установленного с Дашинимой «Хранителя Байкала», но утром после концерта, танца и застолья, рано встав, «в гордом одиночестве» я ушёл из «Тужи» в Укурик, где меня вскоре окликнули. К моему удивлению, хозяином голоса оказался сам Хамбо-Лама, пригласивший меня на завтрак за немаленький стол с его друзьями. О большем подарке в этой поездке, чем завтрак с мудрейшим, хотя и взыскательным буддистом, нечего было и мечтать! Дружеский, непринуждённый разговор за неприхотливой, но очень вкусной трапезой, приготовленной, как выяснилось, сёстрами Дашинимы, закончился полным взаимопониманием и приглашением в гости в главный дацан России с красивым и звучным названием «Иволгинский». Это приглашение стало для меня желанным подарком. Давно хотелось более основательно познакомиться с первым официально открытым дацаном СССР, который, начав деятельность в 1945 году, стал как бы живым свидетельством победы над фашистской Германией. Огромный интерес у всего человечества, и я не исключение, вызывает главная святыня Дацана – Нетленное тело Хамбо-Ламы Даши-Доржо Итигэлова, ушедшего из жизни в 1927 году, а в 2002 году возвращённого в свой родной дацан всё в той же позе лотоса и с некоторыми признаками теплящегося в нём слабого огонька жизни. Интересен и единственный в России Буддистский университет, готовящий лам, а также знаменитая библиотека, художественная мастерская и Галерея искусств народов Азии. Хочется потешить себя надеждой, что Хамбо-Ламу заинтересовала моя книга, где немалое количество глав отведено Мастеру, но есть там интересные страницы и о другом нашем великом земляке Валентине Григорьевиче Распутине. В общем, утро, как говорится, удалось на славу.

После обеда уже нужно было торопиться на самолёт в обратную сторону. Наш «суперджет» российского производства не подвёл и вылетел точно по расписанию, причём оба раза мягко и ровно сел. Зато буквально со следующего дня начались туманы, небо заволок дым от пожаров, и рейсы стали задерживать до 12 часов. Спасибо интуиции Дашинимы, не ошибившегося и с датой открытия своего деревянного, но живого детища. Как здесь не вспомнить другого волшебника – папу Карло с его деревянным, но тоже живым Буратино? Не сомневаюсь, что и некоторые скульптуры, особенно куклы, подобно Буратино и Щелкунчику, обязательно оживают и наяву, и уж, конечно же, не в одном детском, а порой и взрослом, сне. Но вернёмся от снов и предположений в явь предшествующего дня с его обыкновенными чудесами.

Между дневными соревнованиями и вечерним концертом прошла сильнейшая гроза с нешуточным ветром, которая, как по заказу Дашинимы, а может быть и главного Ламы, стихла как раз к началу концерта! Это ли не знак того, что данному проекту жить и развиваться, к радости сибиряков, а возможно, и жителей всей России!

А теперь вернёмся к чуду обещанного небесного огня. Те, кто ищет природное подтверждение правильности избранного пути, не оставит без внимания тот факт, что в традиционную 10-метровую коновязь, которая расположена в композиции с названием парка «Тужи», ударила молния, но вырвала из неё только несколько щепок. И при этом она злобно разорвала подводящий электричество кабель и другие предметы из ненавистной для природы пластмассы! Всё же, что было выполнено из дерева, осталось целым и почти невредимым. Как здесь не провести аналогию с «Рассечённой колонной», находящейся в Храме Гроба Господня – величайшей святыне Иерусалима и всего христианского мира, в которую во время споров между священнослужителями в 16 веке также ударила сильнейшая молния, расколола её, в результате чего из трещины появился Благодатный огонь как символ Божьей милости. Жаль, что с деревом огонь всё же несовместим, иначе как знать…

Интересно, что один из очень непростых друзей Дашинимы, отработавший на объекте, позвонил из дальних далей буквально в момент удара молнии, чтобы, как говорится, по горячим (в полном смысле этого слова) следам, обсудить и расшифровать это знаковое явление!

Незатейливое, но порядком затёртое слово ЧУДО в заголовке – это единственное, что хоть как-то объясняет удар молнии, пощадивший все деревянные творения, и грозу, оптимизировавшую количество зрителей на концерте и на ёхоре, а также её завершение к открытию праздника и, конечно же, рождение за два рекордных месяца «коммунистического труда» волшебного творения Дашинимы в чистом поле. Меньше других, пожалуй, удивляюсь я, т.к. в ходе написания книги «Переплёт. От валютных мытарств до байкальского чуда Даши Намдакова» я уже столкнулся с настоящим чудом сбывшегося при рождении прогноза юности между жизнью и смертью, а далее между религиозным служением и великим творчеством. Да и на родовом молебне несколько лет назад я также был свидетелем совершенно необычной вовлечённости всех, включая разновозрастных детей, во вселенскую музыку и понимаемый не умом, но душой тибетский напев молитв ламы Баира, при этом не было рекомендаций снимать нательный крестик или не читать в уме свои молитвы. Но особенно чудесным было завершение молебна парящими над нами орлами, каплями дождя, или слёз с практически чистого неба…

Впереди гостей парка «Тужи» будут ждать увлекательные путешествия в мир национального досуга и творчества. Уже сейчас из огромных вертикальных брёвен возводятся мастерские, где для детей и взрослых будут проводиться уроки бурятского языка, рисования, лепки, а также мастер-классы российских и зарубежных скульпторов. Они, без сомнения, будут пополнять «поднебесную» выставку всё новыми и новыми шедеврами, которые, конечно же, будет отбирать «Отец» этого уникального для возрождающейся культурной России пространства, наш замечательный друг и Великий Мастер, достойнейший продолжатель бурятского рода кузнецов-дарханов Дашинима Намдаков. Дай Бог ему успеха и дальнейшей поддержки всех сопричастных к этому благородному делу!