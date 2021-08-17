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Общество17 августа 2021 10:40

Рабочая поездка депутатов ЗС в Качугский район: особое внимание школам

Парламентарии проверили их готовность к новому учебному году, а также осмотрели соцобъекты, которые ремонтируются
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Депутаты находятся в рабочей поездке в Качугском районе.

Депутаты находятся в рабочей поездке в Качугском районе.

Качугский район стал территорией, который с рабочей поездкой посетили в августе депутаты Законодательного Собрания Иркутской области. В составе делегации - председатель ЗС Александр Ведерников, глава комитета по социально–культурному законодательству Ирина Синцова и председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов.

Школа в Качугском районе.

Школа в Качугском районе.

Сначала депутаты осмотрели школы и проверили, насколько они готовы к новому учебному году в условиях пандемии. Кстати, до этого парламентарии с проверкой посетили образовательные учреждения Заларинского района.

Ирина Синцова отметила, что школы Качугского района к началу учебного года готовы. Большинство педагогов сделали прививки.

Ирина Синцова отметила, что школы Качугского района к началу учебного года готовы. Большинство педагогов сделали прививки.

Особенно интересовало гостей, есть ли в школах санитайзеры и рециркуляторы. Александр Ведерников считает, что в отделенных территориях есть дефицит и необходимо досбалансировать местные бюджеты к началу учебного года. Он также призвал родителей быть бдительными – если у ребенка поднялась температура, не отправлять в школу, чтобы не распространять инфекцию.

В школе села Манзурка проводится капитальный ремонт: идет замена кровли спортзала, заливается новый пол, также в планах замена окон.

В школе села Манзурка проводится капитальный ремонт: идет замена кровли спортзала, заливается новый пол, также в планах замена окон.

- Вместе с тем, это налагает на систему образования ответственность и нагрузку. Оставшись дома, ребенок должен быть вовлечен в учебный процесс через цифровые технологии. Родители не должны беспокоиться за то, что ребенок может отстать от учебы, - сказал Александр Ведерников.

Спикер рассказал, что вопросы подготовки школ к 1 сентября будут рассмотрены на заседании депутатского штаба в конце августа.

Спикер рассказал, что вопросы подготовки школ к 1 сентября будут рассмотрены на заседании депутатского штаба в конце августа.

Александр Ведерников: Необходимо четко следовать всем мерам санитарной безопасности, чтобы сохранить обучение в очном формате.

Александр Ведерников: Необходимо четко следовать всем мерам санитарной безопасности, чтобы сохранить обучение в очном формате.

Кроме этого, с губернатором Игорем Кобзевым председатель ЗС и депутаты посетили Харбатовскую общеобразовательную среднюю школу. Она расположена в старом деревянном двухэтажном здании. Проблема, наконец, начала решаться. В августе получено положительное заключение госэкспертизы проекта новой школы. Четырехэтажное здание будет рассчитано на 250 детей, приступить к его возведению планируют в 2023 году.

Столовая в одной из школ Качугского района.

Столовая в одной из школ Качугского района.

По результатам поездки Александр Ведерников также отметил, что депутаты продолжат настаивать на увеличении финансирования капремонтов и строительства школ и детских садов. Так, в селе Манзурка сейчас ремонтируют местную школу. Но нужно строить новую.

Деревянное здание полностью обветшало, требуется строительство нового корпуса. Сейчас тут учатся более 350 детей со всех окрестных деревень.

Деревянное здание полностью обветшало, требуется строительство нового корпуса. Сейчас тут учатся более 350 детей со всех окрестных деревень.

А в Качуге в школе №2 новое трехэтажное здание учебного заведения строили почти восемь лет. Однако по словам директора учреждения Евгения Зуева, фундамент был сделан с серьезными нарушениями, который в последствии пришлось демонтировать и переделывать.

Характерным примером необходимости менять систему реализации строительства за бюджетные средства, по мнению парламентариев, стала школа №2 в Качуге.

Характерным примером необходимости менять систему реализации строительства за бюджетные средства, по мнению парламентариев, стала школа №2 в Качуге.

- Необходимо, чтобы муниципалитеты выстраивали отношения с заказчиком, а ответственность за качество использования бюджетных денег нес отдел капитального строительства или профильный специалист. Системная организация освоения бюджетных средств должна совершенствоваться, - подчеркнул Александр Ведерников.

В Качуге в школе №2 трехэтажное здание учебного заведения строили почти восемь лет.

В Качуге в школе №2 трехэтажное здание учебного заведения строили почти восемь лет.

Николай Труфанов отметил, что стройматериалы значительно подорожали, надо по каждому объекту отдельно пересматривать смету вместе с правительством и профильным министерством и учитывать это при корректировке бюджета.

Николай Труфанов отметил, что стройматериалы значительно подорожали, надо по каждому объекту отдельно пересматривать смету вместе с правительством и профильным министерством и учитывать это при корректировке бюджета.

Александр Ведерников подчеркнул, что необходимо, чтобы муниципалитеты выстраивали отношения с заказчиком. И контролем за строительством занимались не только директор школы.

Александр Ведерников подчеркнул, что необходимо, чтобы муниципалитеты выстраивали отношения с заказчиком. И контролем за строительством занимались не только директор школы.

Губернатор и парламентарии также осмотрели детскую игровую площадку в Качуге, оборудованную по проекту «Народные инициативы», и мост через реку Лена.

Губернатор и парламентарии также осмотрели детскую игровую площадку в Качуге, оборудованную по проекту «Народные инициативы», и мост через реку Лена.

В школе в Качугском районе.

В школе в Качугском районе.

Совещание с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и спикером ЗС Александром Ведерниковым.

Совещание с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и спикером ЗС Александром Ведерниковым.

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