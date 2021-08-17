Рабочая поездка депутатов ЗС в Качугский район: особое внимание школам

Депутаты находятся в рабочей поездке в Качугском районе.

Качугский район стал территорией, который с рабочей поездкой посетили в августе депутаты Законодательного Собрания Иркутской области. В составе делегации - председатель ЗС Александр Ведерников, глава комитета по социально–культурному законодательству Ирина Синцова и председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов.

Школа в Качугском районе.

Сначала депутаты осмотрели школы и проверили, насколько они готовы к новому учебному году в условиях пандемии. Кстати, до этого парламентарии с проверкой посетили образовательные учреждения Заларинского района.

Ирина Синцова отметила, что школы Качугского района к началу учебного года готовы. Большинство педагогов сделали прививки.

Особенно интересовало гостей, есть ли в школах санитайзеры и рециркуляторы. Александр Ведерников считает, что в отделенных территориях есть дефицит и необходимо досбалансировать местные бюджеты к началу учебного года. Он также призвал родителей быть бдительными – если у ребенка поднялась температура, не отправлять в школу, чтобы не распространять инфекцию.

В школе села Манзурка проводится капитальный ремонт: идет замена кровли спортзала, заливается новый пол, также в планах замена окон.

- Вместе с тем, это налагает на систему образования ответственность и нагрузку. Оставшись дома, ребенок должен быть вовлечен в учебный процесс через цифровые технологии. Родители не должны беспокоиться за то, что ребенок может отстать от учебы, - сказал Александр Ведерников.

Спикер рассказал, что вопросы подготовки школ к 1 сентября будут рассмотрены на заседании депутатского штаба в конце августа.

Александр Ведерников: Необходимо четко следовать всем мерам санитарной безопасности, чтобы сохранить обучение в очном формате.

Кроме этого, с губернатором Игорем Кобзевым председатель ЗС и депутаты посетили Харбатовскую общеобразовательную среднюю школу. Она расположена в старом деревянном двухэтажном здании. Проблема, наконец, начала решаться. В августе получено положительное заключение госэкспертизы проекта новой школы. Четырехэтажное здание будет рассчитано на 250 детей, приступить к его возведению планируют в 2023 году.

Столовая в одной из школ Качугского района.

По результатам поездки Александр Ведерников также отметил, что депутаты продолжат настаивать на увеличении финансирования капремонтов и строительства школ и детских садов. Так, в селе Манзурка сейчас ремонтируют местную школу. Но нужно строить новую.

Деревянное здание полностью обветшало, требуется строительство нового корпуса. Сейчас тут учатся более 350 детей со всех окрестных деревень.

А в Качуге в школе №2 новое трехэтажное здание учебного заведения строили почти восемь лет. Однако по словам директора учреждения Евгения Зуева, фундамент был сделан с серьезными нарушениями, который в последствии пришлось демонтировать и переделывать.

Характерным примером необходимости менять систему реализации строительства за бюджетные средства, по мнению парламентариев, стала школа №2 в Качуге.

- Необходимо, чтобы муниципалитеты выстраивали отношения с заказчиком, а ответственность за качество использования бюджетных денег нес отдел капитального строительства или профильный специалист. Системная организация освоения бюджетных средств должна совершенствоваться, - подчеркнул Александр Ведерников.

В Качуге в школе №2 трехэтажное здание учебного заведения строили почти восемь лет.

Николай Труфанов отметил, что стройматериалы значительно подорожали, надо по каждому объекту отдельно пересматривать смету вместе с правительством и профильным министерством и учитывать это при корректировке бюджета.

Александр Ведерников подчеркнул, что необходимо, чтобы муниципалитеты выстраивали отношения с заказчиком. И контролем за строительством занимались не только директор школы.

Губернатор и парламентарии также осмотрели детскую игровую площадку в Качуге, оборудованную по проекту «Народные инициативы», и мост через реку Лена.

В школе в Качугском районе.