S7 Airlines открыла зону отдыха для врачей в Иркутской областной клинической больнице. Фото: архив компании

Отдохнуть в тишине и спокойствии, расслабиться за кружкой чая или, наоборот, взбодриться, сыграв в настольный футбол или аэрохоккей, теперь могут медики областной клинической больницы в Иркутске. Авиакомпания S7 Airlines создала для них комфортную релакс-зону, куда можно прийти во время смены и набраться сил для продолжения работы.

- Перепрофилирование нашей больницы в один из крупнейших ковидных госпиталей Иркутской области далось сотрудникам нелегко: круглосуточная подготовка отделений к приему пациентов и тяжелая работа в «красной зоне», безусловно, влияют на психологическое состояние, - сказал главный врач Иркутской ордена «Знак почета» областной клинической больницы Петр Дудин. - Чтобы переключиться, необходимо отдельное пространство. Новая зона отдыха вызвала у медиков приятные эмоции и уже пользуется популярностью!

Фото: архив компании

Как только пространство открылось, врачи уютно устроились на диване и за столиками, пили чай, смеялись, а потом состязались в настольные игры. Даже такой короткий перерыв помогает перезарядиться и наполниться энергией, чтобы снова спасать жизни.

- В это непростое время очень важно поддержать сотрудников, которые работают в тяжелых условиях, - продолжает Петр Дудин. - Огромное спасибо от всего коллектива нашим партнерам S7 Airlines, сделавшим эту прекрасную зону отдыха.

Стоит отметить, что авиакомпания поддерживает медиков уже год - для этого действует программа привилегий «Врачи на борту», благодаря которой медики могут летать чаще и отдыхать больше, а все пассажиры S7 Airlines - чувствовать себя еще в большей безопасности. На текущий момент более 250 сотрудников Иркутской областной клинической больницы уже стали участниками программы.

Фото: архив компании

- Труд врачей, особенно во время пандемии, невозможно переоценить, - подчеркивает генеральный представитель S7 Airlines в Восточном регионе Александр Зюбр. - Медикам нужна поддержка в этой борьбе. Важно и то, что они спасают жизни не только на земле, но и в воздухе, если пассажирам срочно требуется помощь.

Благодаря программе «Врачи на борту» теперь на каждом третьем рейсе S7 Airlines летит медицинский работник, а на отдельных направлениях таких рейсов больше половины.

Иркутск, к слову, стал третьим городом в стране, где S7 Airlines открыла для медиков зону отдыха. Первая релакс-зона появилась в Коммунарке в Москве, а вторая в Новосибирской областной клинической больнице.

О программе S7 Airlines «Врачи на борту»

Зарегистрировано порядка 25 тысяч медработников, и это число постоянно растет. Интересно, что больше всего участников среди анестезиологов, реаниматологов, терапевтов и медсестер. Какие привилегии они получают?

- Скидка 10% от тарифа на все собственные рейсы S7 Airlines.

- На 20% больше миль за каждый перелет.

- Бесплатный выбора места в салоне.

- Провоз одного дополнительного места багажа сверх нормы, предусмотренной тарифом.

- Приоритетная регистрация на рейс у стойки бизнес-класса.

- Дополнительные бонусы - 5000 приветственных миль за регистрацию в программе и по 1000 миль за прохождение образовательных курсов от АВАМ.

- Страхование профессиональной ответственности от «Ингосстрах».

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