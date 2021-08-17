Приказы о зачислении на бюджет 2021 опубликовали в вузах Иркутска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Приказы о зачислении в вузы Иркутска 2021 уже вывесили. Первым делом с самого утра абитуриенты, как раньше к стендам, на которых вывешивали фамилии поступивших, бросились к ноутбукам, чтобы просмотреть списки. Они окончательные, второй волны не будет. Осталось пытать счастья заочно.

- Ранее, 6 августа, уже было зачислено 109 человек, - рассказывают, к примеру, в ИГУ. -Это абитуриенты, поступившие по особым правам, «целевики», победители и призеры олимпиад (без вступительных испытаний). Всего по очной и очно-заочной формам обучения бакалавриата в ИГУ 1 799 бюджетных мест.

И шанс поступить еще есть!

— Если вдруг кто-то сегодня, 17 августа, в течение дня отзовет свои согласия на зачисление, то лица, которые находятся ниже в рейтинге, смогут попасть на эти вакантные места, - посоветовал ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев. - Но здесь важно, чтобы у таких абитуриентов было подано заявление о согласии на зачисление.

Надо сказать, что абитуриенты об этом знают, но нервничаю. Приказы о зачислении в вузы 2021 в Иркутске уже есть. А если есть хоть какой-то шанс еще попасть в списки туда, где меньше конкурс, то они попробовали написать согласия туда.

- Мы сейчас чистим списки, некоторые из поступающих оставили по два согласия, - рассказали и в БГУ. - Но в целом все бюджетные места, что называется, благополучно "закрыты".

О том, что приемная кампания завершена и окончательные приказы о зачислении в вузы Иркутска 2021 готовы, рассказали и во всех остальных университетах. Но шансы пройти у тех, у кого баллы "рядом", еще есть. Не получится - зачисление на заочку продолжается, тоже вариант.

В этом году бюджетных мест было достаточно ( кроме тех специальностей, набор на которые сознательно уменьшают из-за сложностей с трудоустройством специалистов, для которых нет рабочих мест), а выпускников, решивших получить высшее образование - не так много. Проходной балл в вузы Иркутска 2021 оттого тоже невысок.

Больше всего конкурс у гуманитариев

Если на бюджет принимают по 2 человека или даже по 10, то конкурс будет очень высок, не пройти. В этом году и уже традиционно такая ситуация сложилась на журналистику, на рекламу и пиар. Скажем. в ИГУ на 6 бюджетных мест, а в БГУ -2, вот и для будущих акул пера проходной балл оказался 277-278. На таких же условиях бесплатно прорываться на связи с общественностью уже мало кто решил и балл "упал" до 227. И таких профессий, где принимают единицы, а потому конкурс большой, и баллы выше, хватает. Скажем, лингвистика в БГУ - проходной балл 235, а приняли четверых. Специалистами по изящным искусствам будет 9 человек, и "худшая" из тех, кто хочет посвятить свою жизнь возвышенному, получила за три ЕГЭ 228.

Юристов на бюджет приняли в БГУ 9 человек, поэтому проходной балл поражает воображение - 264. Одиннадцать поступили на правовое обеспечение национальной безопасности, здесь он "ниже" -232.

С историками тоже сложно. Чтобы поступить в этом году на профессию, предлагающую изучение древности, нужно было иметь в багаже ЕГЭ хотя бы на 212 баллов. Тем, кто мечтает о карьере политолога -216. Есть вариант изучить еще и педагогику и получить практическую специальность с возможностью работать в школе - 187. Судьба не щадит и "чистых" филологов - надо 225 баллов, никак не меньше. А вот тем, кто готов в будущем преподавать детям - 211. Кстати, можно сразу пойти учиться с прицелом стать учителем и выбрать педагогическое направление, тогда достаточно 197.

В большинстве своем высокобалльники. поступающие на исключительно гуманитарные специальности, где мало мест, не очень практичны, потому что, получив диплом, им будет трудно найти место под солнцем. Именно поэтому в вузе им предлагают получить диплом с практическим уклоном. Компанию глубоких гуманитариев разбавляют разве "международники". Будущих специалистов по связям с зарубежными странами ( кто знает, может, из кого-то и получится дипломат) готовят в БГУ и ИГУ. Специфика у каждого вуза есть, но в целом эти ребята - обладатели в будущем перспективных дипломов. Проходной балл здесь - 235 в БГУ и 249 в ИГУ, при том, что набор не такой уж и маленький ( 14 и 17 человек)

Нужны не лирики, а физики, не теоретики, а практики

Да, этот лозунг уже оскомину набил. Всем вроде известен. Но, как говорят сами председатели приемных комиссий, перед которыми за сезон проходят сотни молодых людей, юность такова, что мечтает о славе, а живет "здесь и сейчас". Поэтому проще, даже неплохо зная физику, пойти на ЕГЭ по обществознанию. В итоге за головы знатоков математики и физики перед тем, как приказы о зачислении в вузы Иркутска 2021 появились, развернулась настоящая битва между вузами. Да и сами выпускники давали согласие на зачисление то в одном, то в другом вузе. Чем закончилась история я математиками и инженерами?

Нижняя граница баллов в Институт математики ИГУ - до 165. на физический факультет ниже - 135-131, смотря по специальности. Но тут важно учесть, что у всех этих ребят высокие баллы по профильному предмету. А те, кто возглавляет списки, имеет балл на уровне 250 и выше. Такая же ситуация и в ИРНИТУ - на информатику, робототехнику, самолетостроение, нефтегазовое дело. специальности института высоких технологий. Например, управление качеством, автоматизация.

Немножко проще поступить на энергетические специальности - просто потому, что тут большой набор как в политехе, так и в сельскохозяйственном университете. Поэтому проходной балл в ИРНИТУ на теплоэнергетике - 152, даже учитывая престиж профессии. В ИрГАУ на этот профиль нижний проходной балл 120.

Большой набор ( что вполне естественно) на горное дело. Здесь есть конкретный заказ на специалистов, отрасль развивается. Здесь проходной балл -134. Из всего количества специальностей для работы на добыче недр, самый низкий порог входа -126 - на технологию безопасности.

Геологов обучают в классическом университете и политехе. При этом в ИГУ проходной балл на этом факультете 129-135, в НИИРГТУ на прикладной геологии повыше -153.

А если с точными науками не дружишь?

В ИГУ предлагают "микс" - пятилетнее обучение, когда диплом выпускника предполагает педагогическое образование и еще один, предметный, профиль. Скажем, педагогика + русский язык и литература, или английский и китайский языки, или музыка. Вариантов много, по всем традиционным направлениям.

"Входной билет", если говорить об изучении иностранных языков, особенно высок на "чистом", без педагогики, китайском и корейском направлениях - за 260 баллов. Конечно, будущие переводчики обязательно учат еще и английский. Лингвисты, занятые исключительно европейскими языками, могут поступить, имея 237 баллов. А с педагогикой и дополнительным годом обучения порог по китайскому падает сразу до 225. Так что тем, кто собирается поступать в следующем году, стоит внимательно изучить результаты вступительной кампании, отраженные в приказах на бюджет в вузы Иркутска 2021. Есть и еще один вариант изучения английского - одновременно с географией. Соответственно, на географическом факультете, и попасть туда можно было, получив за ЕГЭ 173 балла.

На естественно-научных направлениях абитуриентов мало

Опять же, как мало? Несколько тысяч выпускников ежегодно пробуют счастья в поступлении в главный вуз, где нужно отличное знание химии и биологии - медицинский. Туда уходят лучшие. Но есть еще биотехнологии и химические технологии в ИРНИТУ, здесь порог входа в этом году -немного выше 150 баллов. Есть целый пласт "естественных наук" в ИГУ - много набирают биологов, готовят специалистов по экологической экспертизе. Нужны и химики. На большинство специальностей можно поступить, имея немногим больше 130 баллов.

Есть еще профильные направления сельскохозяйственного вуза. Самый большой конкурс и проходной балл - пожалуй, на ветеринарии. Врачи для животных востребованы, и самый слабый первокурсник здесь набрал 151 балл. Конечно, так много требовать от зоотехников бессмысленно, ребят из села берут с самыми разными ЕГЭ, а вступительный балл падает до 101. Чуть больше - 106- он на биологии, в сельхозвузе тоже организована такая подготовка.

А вот географов и метеорологов, несмотря ни на что, обучают только в ИГУ, на соответствующем факультете. Конкурс тут не самый большой и нижний порог для будущих синоптиков невысок - 129.

Конечно, в приказы на бюджет в вузы Иркутска 2021, которые уже опубликованы, еще могут быть внесены незначительные корректировки. Но серьезных изменений ждать не стоит.