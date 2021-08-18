Владимир Новожилов: Радует, что есть студенты, у которых горят глаза от детской хирургии

Владимир Новожилов рассказал о предложениях медицинского сообщества, как сделать сферу здравоохранения эффективной. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница - старейшая в Сибири и на Дальнем Востоке. В ней более века работают замечательные врачи, спасая деткам жизнь. Много лет руководит учреждением детский хирург доктор медицинских наук, профессор Владимир Новожилов. Он также является координатором проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в Иркутской области. Известный доктор стал гостем передачи «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM). И беседа, конечно, началась с темы пандемии.

- В третью волну мы получили всплеск коронавирусной инфекции среди детей, - рассказал Владимир Новожилов. - Развернули 76 коек для юных пациентов с ковидом, некоторые до сих пор лежат в реанимации. Особенно тревожно и психологически тяжело родителям новорожденных с COVID-19. Что касается нашей больницы, то ее работу вынуждены были перестраивать. Да и в целом в сфере здравоохранения пришлось решать много серьезных проблем: лекарственное обеспечение, увеличивать места для пациентов, налаживать потребление кислорода (выросло в 8 раз по сравнению с доковидными временами), пересматривалась работа скорой и т.д. Все это более-менее уже отлажено. Заканчивается третья волна, ждать ли четвертой? Как говорится, надейся на лучшее, а готовься к худшему. Так что мы должны быть просто готовы.

Владимир Новожилов, отвечая на вопрос, увеличилось ли со стороны властей внимание к медицине из-за пандемии, уверенно ответил:

- Не просто увеличилось, а теперь в приоритете. Задача - сохранить здоровье людей, провести реабилитацию переболевших, защитить остальных от вируса. И это правильно, потому что человек, его жизнь - самое ценное. Спасение сегодня - это вакцинация. Считаю, что тем, кто работает с людьми, обязательно нужно делать прививку.

По словам Владимира Новожилова, медицина переживает большие перемены не только из-за пандемии. Сегодня серьезные финансовые вливания направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения. По информации минздрава Приангарья, до 2025 года на это направят 11 млрд рублей. Более двух миллиардов запланировано выделить в этом году.

Кроме того, как координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Иркутской области профессор рассказал об инициативах медицинского сообщества, которые предлагаются и передаются в правительство и органы исполнительной власти.

- Например, мы в рамках ассоциации детских хирургов рассматриваем вопросы по созданию межрегиональных детских медицинских центров. Планируется, что в России их будет 20. И один из таких центров очень хотелось бы видеть в Иркутске. Кроме того, необходимо решать проблему кадрового голода, и поможет в этом возрождение института субординатуры, когда будущие врачи сами выбирают специализацию. Я работаю на кафедре детской хирургии и вижу, что есть студенты, у которых горят глаза от детской хирургии - и это нужно стране.

Среди других предложений - введение в медицинских колледжах целевого набора на бюджетные места, который позволил бы обеспечить необходимое количество медсестер. А чтобы снизить нагрузку на поликлиники, в каждом строящемся жилом комплексе уже готовить помещение, где будет работать семейный врач. Он сможет вести терапевтический прием и отвечать на вопросы пациентов. В качестве мер по развитию системы здравоохранения предлагается пересмотреть нормативы нагрузки на врачей на приеме, необходимость строительства новых больниц, возрождение института цеховых врачей.

Владимир Новожилов прокомментировал приезд в Иркутск главного врача больницы в знаменитой Коммунарке (первого и самый большого ковидного госпиталя в России) Дениса Проценко:

- Он высоко оценил то, что в Иркутске создан Клуб друзей областной детской больницы, в рамках которого родители пациентов делятся опытом и помогают друг другу. Это замечательная инициатива очень правильная. В нашей больнице тоже есть движение «Я - волонтер»: добровольцы раскрашивают стены в детских комнатах во всех отделениях, высаживают цветы, приходят к маленьким пациентам больничные клоуны… - это цела армия неравнодушных иркутян. Спасибо им за это!

Слушайте передачу «Картина недели» по пятницам в 17.00 на радио «Комсомольская правда» (95,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске), в записи на сайте irk.kp.ru