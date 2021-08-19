Синоптики поделились грустным прогнозом погоды в Иркутске на ближайшие выходные. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Похоже, что в ближайшие дни город испытает первый серьезный натиск приближающейся осени. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в европейской части страны это время года наступит на неделю раньше обычного. Чего ждать сибирякам - увидим. Но погода уже прохладная, многие распаковывают одежду, которая будет актуальна в сентябре.

- Переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +8...+10, днем +21...+23, - это прогноз погоды в Иркутске на ближайшие сутки. .

Но в это время вокруг уже непогода и холодный фронт вплотную приближается к городу.

- Ночью в северо-восточных районах, днем в западных и северных районах местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, температура ночью +7,+12°, при прояснении до +2, - предупреждают в Иркутском гидрометцентре.

Циклон придет в Иркутск уже к субботе, 21 августа. И температуру днем уже ожидают около +17. Это днем, а ночью +8...+13. Ммм, прохладно! И, конечно, дожди. А в горах уже и снег.

-Днем в западных, центральных и южных районах дожди, в горных районах местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, утром и днем 15-20 м/с, температура ночью +8...+13, при прояснении +1...+6, днем +17...+22, местами +7...+12, - уточняют метеорологи.

Если вы считаете, что погода может измениться в лучшую сторону в воскресенье, 22 августа, то вы оптимист. Увы. Погода на выходные 21-22 августа в Иркутске ожидается примерно одинаковая. Днем около +16, ночью около +10. Дождь. Кроме того, при прояснении, когда осадки временно прекратятся, ночью может и похолодать до 0...+5 ( предупреждение для садоводов).

К сожалению, по оценке синоптиков Гидрометцентра России, дождливая и холодная погода - надолго. Как минимум, до четверга.