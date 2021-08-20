Картина недели на радио "Комсомольская правда" в Иркутске: в студии - мэр города Руслан Болотов.

Гость студии ближайшей "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" в Иркутске - мэр города Руслан Болотов. Вместе с ним эксперты обсудят основные городские проблемы.

Их никогда не бывает мало. Накануне в городе за сутки выпало 80,5 мм, а это около 77% месячной нормы осадков. Пришлось ликвидировать последствия, на улицах буквально реки образовались. Городу нужна современная ливневая канализация. А что делать, когда любимое место отдыха жителей, остров Юность, становится второй Венецией? Как справиться с проблемой подтопления территорий?

Поговорим и о ремонте дорог - это тема важна для всех, и для автомобилистов, и для тех, кто ездит в городском транспорте в качестве пассажиров. Всем хочется быстро, без пробок добираться домой и на работу.

Обсудим, как идут работы по программе "Комфортная городская среда" и удастся ли перевести все школы страны на односменный режим.

Слушайте программу на 91, 5 fm в 17.05 20 августа, обсудим главные городские проблемы. А также - 99. 5 fm в Братске, сайт irk.kp.ru из любой точки мира, телеканал ТИВИСИ.