Новые подробности побега заключенных из психдиспансера в Бурятии. Фото: СУ СК России по Бурятии

Следователи Бурятии рассказали подробности побега семи заключенных из психдиспансера в селе Новая Брянь, который произошел 21 августа. Чтобы поймать всех беглецов полицейским понадобилось 8 часов.

Итак, все началось около 14 часов в отделении принудительного лечения специального типа. После прогулки, сотрудники диспансера проводили досмотр 59 пациентов и проверяли содержимое их карманов. Эта процедура не понравилась одному из больных. Недовольный действиями санитаров, он разбил стекло в окне, схватил осколок, и ударил им по лицу медбрата. А затем начал призывать к беспорядкам остальных пациентов. В это же время, семеро мужчин сломали замок на оконной решетке, скинули вниз на землю матрац и спрыгнув на него, сбежали. Вскоре всех их поймали.

- Возбуждены уголовные дела по таким статьям как «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Умышленное повреждение чужого имущества», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников диспансера, ответственных за соблюдение в учреждении мер безопасности. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Сейчас выясняются все подробности побега.

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