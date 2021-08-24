Откровения ветеринара: золотые прививки, "результат не гарантируем" и другие хитрости жадных Айболитов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для многих из нас домашний питомец - член семьи. И когда он заболевает, отказывается есть, смотрит с тоской и не может объяснить, где больно, хозяева готовы отдать последнее. А вылечить животное порой труднее, чем человека. И дороже! Особенно если вы попали в лапы к хитрому ветеринару, чья главная задача - нажива. Айболит из Иркутска с 18-летним стажем Виталий Шабанов (на фото внизу) раскрыл «Комсомолке» самые распространенные виды обмана, которые используют нечестные ветврачи.

Конвейер «бомбилы»

- Я с детства любил животных, и вопрос, кем стать, для меня не стоял, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Виталий Шабанов. - Окончив ветеринарный факультет вуза, устроился в государственную клинику. Зарплата - около 24 тысяч рублей. Без подработки никак. И я разбросал визитки по городу: «Ветеринар - на дом!». Таких Айболитов я называю «бомбилами». Катаются по городу и гребут деньги лопатой. За один вызов, который стоит рублей 500, можно заработать и 5000, и 7000 рублей. Какой куш сорвать, «бомбила» решает, взглянув на клиента. Если в квартире дорогой ремонт, берется сумма по максимуму. За вызов, за укол, плюс капельница, плюс витаминка... «Бомбилами» работают в основном вчерашние выпускники вузов. Связываться с ними опасно. Отсутствие опыта - это раз, некачественное обследование - два. Хорошую диагностику в стенах квартиры не сделаешь. «Бомбила» возьмет деньги за «волшебный укол» и поедет на следующий адрес. Конвейер! Совет: везите животное в клинику. Если что-то пойдет не так, учреждение несет ответственность.

Золотая прививка

Легче всего ветеринару-частнику или клинике заработать на вакцине, - говорит Виталий Шабанов. - Рыночная цена одной дозы - около 150 - 200 рублей, но клиенту ее продадут за 1000 - 2000. Впрочем, в нашем деле стоимость любого препарата нужно умножать примерно на 10. И это притом что государственным клиникам препараты предоставляются бесплатно. Уколы от бешенства клиенту вообще не должны стоить ни копейки! Но врачи лучше возьмут вакцину себе и отправятся по выездам. Как не переплачивать? Просто. Если кошечка или собачка не участвуют в выставках и соревнованиях, где нужен официальный документ с печатями, купите вакцину сами и поставьте. Можно купить в ветеринарных аптеках или заказать в интернете. Что касается бесплатных прививок от бешенства: если госклиника отказывается делать укол за свой счет, настаивайте. Правда на вашей стороне.

Виталий работает уже 18 лет. С животными он на "ты". Фото: личный архив Виталия Шабанова

Затянуть лечение

Разговор начинается с запугивания: мол, болезнь запущена, четвероногому очень больно. А чтобы облегчить мучения, нужно несколько процедур. Но их проведут только на словах, особенно если речь об операционном или постоперационном уходе, а в итоговый чек включат. Задача ветеринара - не вылечить животное, а максимально растянуть процесс и выкачать деньги. Например, стоимость самого дешевого анализа - 300 рублей. А если вместо одного назначить 8 - 10? Совет: сделайте просто общий анализ крови. Если нет воспаления, зачем сдавать остальное? Еще один прием - лечение «для профилактики». «Давайте проколем курс витаминов. Иммунитет поднимем, животное будет меньше болеть». А нужны ли эти витамины? Не факт! Поэтому спросите, какой препарат планируют колоть и какая от него польза, потом изучите отзывы в интернете. Отдельный пункт в прейскуранте - штрафы. В некоторых клиниках могут выписать пару тысяч рублей, если ваш питомец укусит врача, например. Такого в правилах вообще быть не должно, это нарушение закона.

Суперакциям - нет!

- В основном акции проводят на кастрацию или стерилизацию, - говорит ветеринар. - Лучше не вестись на суперпредложения и невысокую цену. Ветеринар здесь будет экономить не на своих услугах, а на препаратах. Вашему животному введут самый худший препарат. Потом не жалуйтесь, если начнется воспаление или нагноение.

Виталий раньше сам работал "бомбилой", сейчас у него своя клиника. Фото: личный архив Виталия Шабанова

«Результат не гарантируем»

- Одна из самых оплачиваемых профессий - ветеринартравматолог или хирург, - говорит Виталий. - Есть где разгуляться, животные «ломаются» часто. Врач видит, что даже после операции за 60 тысяч рублей (а такие цены действительно есть) восстановить животное не получится. Но вам доктор скажет витиевато: «Возможно, не получится, но возможно, все пройдет хорошо. Готовы рискнуть?» Любой хозяин согласится. Врач ничего не потеряет, а лишь приобретет - и личный процент, и хорошие отзывы. Ветеринар ведь отчаянно пытался спасти любимца! Совет один: прежде чем согласиться на дорогостоящее лечение, проконсультируйтесь у нескольких специалистов.

Долгий диагноз

- Если вашему питомцу сразу не ставят диагноз, насторожитесь, - предостерегает Виталий Шабанов. - Вам могут сказать, что взятый анализ будет готов через три дня. А пока ждете, мол, давайте прокапаем «на всякий случай». Животное получит физрастворчик, за который вы солидно заплатите. Так что лечитесь в той клинике, где вам сразу ставят диагноз - точный и внятный. А не так, когда говорят: «у животного больная печень» или «слабый иммунитет». Хотя некоторые «эксперты» уходят в другую крайность - грузят научными терминами и сложными объяснениями.

Фото: личный архив Виталия Шабанова

Если навязывают корм - доктор получает откаты

- Представители компаний, изготавливающих корма, наведываются в ветклиники каждую неделю, - объясняет доктор. - Балуют подарками - формой, листами назначений, ручками... За это просят предлагать клиентам только их корм. Ветеринар может отлично знать, что он, мягко говоря, не очень, но все равно рекомендует клиентам именно его. Запомните: доктор не предложит вашему любимцу питание от той фирмы, от которой не имеет бонусов.

На породистых легче нажиться

- Хозяев породистых животных можно разводить еще больше, - говорит ветеринар. - У породистых животных, как правило, низкий иммунитет. Поэтому можно придумывать болезни только так: аллергия, рахит, отит... Назначай дорогущие витамины - и все. Запомните, если ветеринар сразу начинает лечить ваше животное от всего подряд, не подтвердив диагноз, это «разводила».

НА ЗАМЕТКУ

Признаки хорошей клиники

- Ветклиника должна иметь официальный сайт с адресом, телефоном, информацией, какие услуги здесь предоставляются и сколько они стоят.

- Прайс должен быть датирован, чтобы клиент видел, с какого периода действуют расценки. Напротив каждой услуги указывается конкретная стоимость, а не общая фраза: «Стоимость услуг - от 1000 рублей».

- Записывая на прием, администратор уточнит, сколько стоит нужная вам процедура и что входит в стоимость первичного осмотра. О дополнительных платных услугах, которые могут понадобиться, вас должны предупредить заранее.

- В хорошей клинике есть возможность сделать питомцу УЗИ и рентген, в наличии весы, офтальмоскоп и отоскоп. Кроме осмотров, должны проводиться экспресс-тесты, гистологические и биохимические исследования.

- Вы можете записать вашего питомца на прием к хирургу, окулисту, стоматологу и другим узким специалистам.