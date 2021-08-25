«Слата» увеличила поставки фруктов и овощей из стран СНГ

Фото ООО «Маяк

Где купить спелые, вкусные фрукты и овощи, к тому же по комфортной цене? Широкий ассортимент продукции из стран СНГ можно найти в супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль». Во втором квартале 2021года региональный ритейлер стал увеличивать оттуда поставки и перешел на прямые контракты с производителями. Так, персики, нектарины, сливы и разные сорта винограда теперь привозят в торговую сеть из Узбекистана, а капусту, лук, арбузы и дыни из Казахстана.

- «Слата» взяла курс на увеличение внешнеэкономических контрактов со странами СНГ. В этом вопросе мы сработали даже в опережающей режиме - до поручения президента России Кабинету министров РФ по разработке мер по увеличению импорта сельхозпродукции из стран СНГ, - сообщила руководитель департамента по связям с общественностью торговой сети Яна Абалымова. - Безусловно, все действия направлены на бесперебойное предложение товаров в магазинах сети и стабилизации цен на них.

Выгоднее всего покупать свежие витамины во время тематических фруктовых фестивалей. Так, до конца лета покупателей приятно удивляют ценники на виноград, нектарины, арбузы и дыни.

В дальнейшем на прилавках супермаркетов, возможно, появятся сухофрукты, орехи, овощные консервы и трикотажные изделия из Киргизии. Также планируется наладить торговые отношения с Арменией, Азербайджаном и Молдавией. Например, новый урожай молдавских яблок привезут в «Слату» уже в сентябре.

Почему целесообразно организовывать поставки фруктов и овощей из СНГ? В «Слате» поясняют, что по стоимости и срокам это сопоставимо с привозом из Китая, но качество товара лучше. Причина в том, что доставка и отгрузка в магазины происходит быстрее и, соответственно, снижаются риски порчи.

Фото ООО «Маяк

- Продукция из стран СНГ имеет отличный вкус, покупатель ее любит, - пояснила коммерческий директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ирина Береснева. - При таможенном оформлении фруктов и овощей из стран СНГ не применяются ставки ввозимых таможенных пошлин, расчеты производятся в национальной валюте - это защищает нас от высокой волатильности на валютных рынках. И мы, что немаловажно, находимся в одной языковой группе.

Таким образом, продукции из Китая на полках супермаркетов становится меньше. Эта тенденция наметилась еще в прошлом году, когда из-за пандемии закрыли границы и ввоз товара из Поднебесной ограничили. Цитрусовые стали завозить из Турции, Египта, ЮАР и Марокко - плоды оттуда вкуснее, но дороже. По-прежнему продаются китайские перцы, кабачки, баклажаны и чеснок, поскольку в этой стране их выращивают круглый год.

Добавим, что все фрукты и овощи, прежде чем попасть на прилавки, тщательно проверяются. Ведущий товаровед-эксперт ТС «Слата» Ольга Семирикова рассказывает, что каждая партия отправляется в аккредитованную лабораторию ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», пробы отбирает инспектор Россельхознадзора. В итоге выдаются документы, подтверждающие качество. А затем в распределительном центре товароведы осматривают плоды - какой у них цвет, аромат, нет ли скрытых браков.