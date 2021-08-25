Четверо угонщиков из Иркутска похитили 26 автомобилей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Угоны отечественных автомобилей ВАЗ участились за последнее время в Ангарске. Правда, все похищенные машины вскоре находили брошенными на другом конце города. Преступники выдергивали из салона магнитолы, видеорегистраторы, забирали личные вещи владельцев и скрывались.

Полицейским удалось выследить серийных угонщиков. Взяли их с поличным, во время очередной попытки вскрыть припаркованные Жигули. Преступники только успели разбить стекло и повредить замок зажигания, как на их запястьях захлопнулись наручники.

- Задержаны четверо ранее судимых жителей Иркутска в возрасте от 20 до 22 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они не стали отрицать свою вину и рассказали, что угоняли автомобили, чтобы выбрать самый удачный экземпляр для поездки в соседнюю Бурятию.

- Я предлагал поехать туда на поезде или автобусе, но остальным такой вариант не понравился, - с издевкой рассказал сыщикам один из задержанных.

Однако, один из сообщников оказался более разговорчивым. Он признался, что похищать машины приятели начали, чтобы нажиться.

- Хотели перепродать их, - честно ответил он.

Этот же парень признался, что преступный квартет успел угнать 26 автомобилей. Пока же полицейским удалось доказать их причастность к 4 похищениям авто в Иркутске и Ангарске. Против четверки возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Кража». Сообщники заключены под стражу.

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