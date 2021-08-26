Руслан Болотов: К качеству дорог предъявляю строгие требования

Руслан Болотов - в радийной студии «КП». Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

- Цифры и статистика показывают, что меры, которые были приняты в пандемию на всех уровнях власти, помогли быстро стабилизировать экономическую ситуацию после 2020 года. Более того, нам удалось выделить финансирование на развитие города, - рассказал Руслан Болотов. - Город готов построить 10 школ. Мы приводим в порядок дороги, которые не ремонтировались десятками лет. Ужесточили контроль за подрядчиками: работы не будут приняты, пока не будут сделаны качественно.

Об этом и о других острых вопросах глава города рассказал в передаче «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM), а также «за кадром» журналистам «КП». С Русланом Болотовым беседовали ведущие Наталья Кравченко, Станислав Гольдфарб и Сергей Шмидт.

О большой воде

- Погода в этом году, сами видели, радовала нас мало, лето выдалось на редкость холодным и дождливым. Возникла ситуация с подтоплениями, вода в Иркуте превысила критическую отметку. Ситуация сейчас остается непростой, однако держим ее на контроле.

Предупредительные мероприятия дали положительный результат: в начале августа в поселке Горького сделали защитный вал, это позволило сдержать пребывающую воду. Еще в июне ввели режим ЧС, все городские службы круглосуточно находились и находятся в состоянии полной готовности. Сотрудники «Безопасного города», «Иркутскавтодора», «Спецавтохозяйства» очищали ливневые канализации, водопропускные трубы и т.д.

Земляной вал, который сделали на Иркуте, сдержал поток воды. ФОТО: пресс-служба администрации Иркутска.

Консолидированная работа и позиция всех уровней власти - губернатора, федерации - позволила своевременно сократить объем воды, который сбрасывают через иркутский гидроузел (это происходит из-за высокого уровня воды в Байкале, регулирует режим гидроэлектростанции Енисейское водное бассейновое управление. - Прим. ред.). Сбросы уменьшили до 3000 кубометров в секунду.

О ливневках

- Мы провели полную ревизию ливневой канализации. В городе есть локальные очистные сооружения, в том числе с большими возможностями объема переработки. И сегодня стоит задача по их восстановлению и модернизации, а также по строительству новых. Этот вопрос сейчас прорабатываем, проводим необходимые расчеты. Надеюсь, что скоро иркутяне увидят изменения. И они уже есть! Например, одна из проблемных точек - улица Канская, где дома топило после каждого ливня. Причина была в том, что в свое время при строительстве здесь автостоянки просто взяли и засыпали коллектор. Сейчас мы его восстановили.

Сегодня в строительство или капитальный ремонт любой дороги должны включать обустройство ливневой канализации. Например, на улице Баррикад, которую приводим в порядок, уложили новый трубопровод, смонтировали колодцы для приема воды. На Профсоюзной сделали новую ливневку, она позволит отводить дождевую воду не только с этой улицы, но и с примыкающей к ней Шмидта за счет естественного уклона.

Кстати, при ремонте Профсоюзной мы применили технологию геотекстиля - когда нетканое полотно для дренажа воды укладывается в основание дороги. Аналогичную технологию планируем применить при ремонте улицы Дальневосточной. На улице Култукской тоже строится новая система стоков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

200 тысяч погонных метров - общая протяженность городской ливневой канализации в Иркутске.

100 тысяч еще необходимо построить.

О дорогах

- На прошлой неделе без дождя было всего два дня… поэтому приходится усиливать ресурсы и работать в максимально оперативном режиме. Буквально вчера выезжали со специалистами уже около полуночи проверяли, как ведется ремонт большими картами.

Руслан Болотов и председатель комитета городского обустройства Роман Орноев проверяют качество дорожных работ. ФОТО: пресс-служба администрации города.

Кстати говоря, список дорог, которые приводим в порядок таким способом, был составлен по обращениям от горожан. В него вошли наиболее разбитые улицы, их обновляем в первую очередь. По моему поручению на эти цели выделили дополнительные средства из городского бюджета. Картами отремонтировали большие участки улиц Верхняя Набережная, Мамина-Сибиряка, Дзержинского, Ленина и других.

На Академическом мосту поменяли асфальт впервые со дня строительства сооружения. ФОТО: пресс-служба администрации города.

Еще один важный момент. Иркутяне, наверное, обратили внимание, что масштабные работы на дорогах проводятся по ночам. Это делается, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не создавать пробки. У некоторых людей это вызывает определенное недоумение, спрашивают, почему у вас люди днем на объекте не работают? Но нужно понимать, что если бы в часы пик на дорогах была дорожная техника, то это вызвало бы еще большие заторы на дорогах.

На сегодня по многим объектам работы ведутся с опережением графика, несколько участков уже приняли в эксплуатацию. Завершены работы на Каландаришвили, 7-й Советской, Шмидта, Профсоюзной, 2-й Батарейной и в Космическом переулке. Также с опережением графика подрядчики работают на Франк-Каменецкого, в переулке Восточном.

Несмотря на то что сроки по некоторым контрактам датируются сентябрем и октябрем, ремонты дорог и тротуаров около школ и детсадов поручил завершить уже к наступлению учебного года. Дети и их родители не должны испытывать неудобства. Например, это касается проспекта Маршала Жукова - окружной дороги микрорайона Солнечного, тротуара от центра образования № 47 до пристани «Ракета», других участков.

В целом в 2021 году будет отремонтировано 22 участка протяженностью 22 километра по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, еще один объект включили благодаря экономии средств, которые получили впервые за долгое время в результате проведения публичных торгов. Это улица Ударников. Изначально она была запланирована к ремонту на 2024 год, но теперь приведем в порядок гораздо раньше.

КОНКРЕТНО

Где идет ремонт по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»?

* Самые крупные объекты

Свердловский округ

- ул. Шмидта и ул. Профсоюзная с новой технологией дренажной системы;

- Академический мост - замена дорожной «одежды», которую не меняли с 2013 года - с самого строительства сооружения.

Ленинский округ

- ул. Трактовая, на которой появится первая в Иркутске выделенная полоса для общественного транспорта;

- ул. 2-я Батарейная, связывающая мкр-н Ново-Ленино и станцию Батарейная.

Октябрьский округ

- окружная дорога мкр-на Солнечного - здесь появится еще и двухсторонняя велосипедная дорожка.

Правобережный округ

- ул. Баррикад, где расширят перекрестки и сделают ливневку.

- Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на станции Батарейной.

- Реконструкция участка дороги улиц Ушаковская и Карбышева.

- Продолжение реконструкции путепровода по Джамбула.

О качестве и подрядчиках

- Да, есть проблемы: пока ни один подрядчик не сдал дорогу с первого раза. я уверяю вас, пока работы не будут выполнены с надлежащим качеством, объекты приняты не будут. В этом вопросе у меня достаточно твердая и однозначная политика.

Более того, в этом году у подрядчиков не получилось привлечь своих проверяющих. Для контроля за качеством был привлечен независимый стройконтроль, который спрашивает строго. Совместно добиваемся, чтобы дорожный ремонт соответствовал стандартам, а качество соответствовало требованиям - нашим и горожан.

Также мы добились, что на каждую дорогу был оформлен отдельный контракт. Это позволило избежать плачевной практики, которая была раньше: когда одна организация берет по 10 улиц и потом не справляется с большим объемом.

Не скрою, проблемные моменты остаются. Есть вопросы к подрядчикам на Лермонтова, Горной, Верхней Набережной. Кстати, на последней ремонт затянулся по объективной причине. Из-за повышения уровня воды в Ангаре стало очевидно, что придется менять техническое решение по проекту.

Наконец, сегодня за любой срыв сроков подрядчик несет финансовую ответственность. По ряду организаций дела рассматриваются в суде. Так, по реконструкции улицы Баумана на участке от 18-го до 21-го Советского переулка, которая проводилась в 2019 году, были выявлены дефекты. Подрядчик должен был исправить их до начала лета, однако этого не произошло. Тогда мы пошли в суд. Теперь подрядчику предстоит не только устранить замечания за свой счет, но и выплатить неустойку за каждый факт неисполнения гарантийных обязательств. А это внушительные суммы – 1,793 миллиона рублей и еще штраф в 300 тысяч.

Считаю, что требования к подрядным организациям простые и понятные: если взяли контракт, выиграли тендер, то должны выполнить задачи. Это моя принципиальная позиция. Думаю, через некоторое время строительные компании, которые выходят на ремонт дорог в нашем городе, привыкнут работать, как надо.

Об экономике и кадрах

- Комитет по экономике в администрации города упразднили в прошлые годы. Однако это крайне важная, необходимая городу структура. Иркутск всегда был городом, где процветала торговля, здесь много предприятий малого и среднего бизнеса. Несмотря на пандемию, есть положительная динамика по многим показателям: растут налоговые отчисления, инвесторы проявляют интерес. Скажу больше, объемы инвестиций сопоставимы с годовым бюджетом Иркутска. И как градоначальника меня это радует.

Мы, в свою очередь, сделаем все необходимое, чтобы создать инструменты для привлечения ресурсов для развития областного центра. Этими вопросами как раз и должен заниматься комитет по экономике и стратегическому планированию: прорабатывать политику, определять ключевые направления, чтобы было понятно, к чему движемся дальше. Эти вопросы прорабатываем совместно с депутатами.

О школах

Руслану Болотову задали вопрос, что его вдохновляет в работе, окрыляет, заставляет двигаться вперед, достигать цели.

- Это планомерная и последовательная работа по продвижению программных проектов, по участию Иркутска в национальных и региональных программах. Когда речь идет о том, чтобы в городе появился важный и нужный для жителей социальный объект, направляем на это все силы.

Начальный блок школы №75 будет выглядеть так. ФОТО: пресс-служба администрации города.

Так просто - решили и сделали - не бывает, нужна основательная подготовка: расчеты, проекты, необходимо обосновать значимость. Сами понимаете, что речь идет о миллиардах рублей. Мы добиваемся финансирования на реализацию проектов, воплощения их в жизнь, добиваемся совместно с губернатором Иркутской области Игорем Ивановичем Кобзевым, с правительством региона. Благодаря этому до конца года построим здание для начальных классов к школе № 14. Начались работы по возведению пристроя к школе № 75, стартовало строительство большой школы на 1275 мест на улице Багратиона. Следующим шагом в сотрудничестве с региональной властью стало выделение земельных участков в микрорайоне «Союз» и на улице Норильской, где будут возведены школы не менее чем на 1100 мест. Готовим документацию на строительство еще пяти образовательных учреждений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На внеочередном заседании Думы Иркутска 20 августа решили:

345 млн рублей в 2021 году направить на строительства школы на улицы Багратиона.

Дополнительно предусмотрели 109,5 млн рублей на пристрой школы № 75 в 2022 году.

Собственные средства местного бюджета направят на возведение отдельных учебных блоков общеобразовательных учреждений № 53 и № 75.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Дед с просрочкой

В эфире радио Руслан Болотов поделился радостью. Надо признаться, что о своей личной жизни он не распространяется, но раз уж нам по секрету стало известно о пополнении в семье мэра, мы спросили.

- Да, у меня родился внук Роман. Ему еще нет двух месяцев. Это, конечно, огромная любовь и гордость всей нашей семьи. Себя я называю дедом с просрочкой, потому что у отца первая внучка, моя дочь, появилась гораздо раньше, в 43 года, а у меня только сейчас, в 49 лет.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

- Ожидание и реальность. Масштаб проблем, который вы решаете сейчас, такой, как представлялось до того, как стали мэром? - спросил ведущий «Картины недели» политолог Сергей Шмидт.

- Чуть больше, чем думал. Но в целом это понятная история и она на самом деле не уникальна. Я надеялся, что хотя бы топить не будет (улыбается).

- Вы наименее политизированный мэр, вовлечены в хозяйство, а не в политику.

- Если отвлекаться на выборы, то сезон закончится.

Слушайте передачу «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» каждую пятницу в 17.00, 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске.

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