Вторая жизнь Курбатовских бань: памятник истории восстановят к концу 2022 года.

- Прогуливаясь по улице Гаврилова в сторону Ангары, вы увидите слева красивейший ансамбль – сначала перед вами предстанет кирпичное здание в готическом стиле, затем в классицизме – в спокойных тонах, на Цесовской набережной – это уже модерн, - рассказывает генеральный директор «СТБ Проект» Андрей Белопольский журналистам, для которых провели экскурсию по стройплощадке обновленных Курбатовских бань. Как проектировщик, Белопольский знает все архитектурные тонкости будущего туристического центра Иркутска.

Курбатовские бани в конце 19 века построил Николай Курбатов, иркутский домовладелец, общественный деятель, затем гласный городской думы. Вместе со своим родственником Русановым он выбрал для банного комплекса живописный берег Ангары – ныне Цесовская набережная.

- Бани пользовались огромной популярностью, любили их за низкие цены, - говорит историк Алексей Петров, который также с журналистами совершил прогулку по стройплощадке.

После революции бани сохранили свое предназначение. Работали «номера», буфет. Здесь была и прачечная. Отсюда, кстати, и название ближайшей остановки «Бытовая» (ныне «Чкалова»). Но в 1990-е пришли в запустение. Еще какое-то время в них был ресторан «Прибой». А потом помещения просто бросили. Развалины стали обходить стороной, они стали криминальным местом, трущобами. Словом, от былой роскоши не осталось и следа.

- Когда мы пришли сюда в 2017 году вместе с руководителями Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, Агентства развития памятников Иркутска, то увидели фрагмент стены, откуда висели куски арматуры, это было печальное зрелище, - делится Евгения Пуляевская, руководитель ООО «Прибайкалье» (входит в структуру En+ Group). Этот проектный офис занимается градостроительными проектами и созданием комфортной городской среды. Например, только на Цесовской набережной «Прибайкалье» работает над строительством восьми объектов. И Курбатовские бани – один из них. Началу восстановления памятника положила личная инициатива основателя группы компаний Олега Дерипаски. En+ Group по результатам торгов стала собственником бань Курбатова и Русанова, но за ними закреплено охранное обязательство по сохранению объекта культурного наследия. И компания не только сохранит внешний облика здания, но и его функциональное назначение.

- От здания оставалось всего 9%, это были фундаменты, старые кирпичи, - продолжает Евгения Пуляевская – В лаборатории ИГУ провели исследование и вынесли заключение, что кирпичи заражены грибком и в дальнейшем их использовать нельзя. Поэтому было принято решение восстанавливать здание с нуля, но на основе архивных данных, эскизов и образцов, которые нам передала Служба по охране объектов культурного наследия региона. В результате родился проект, который полностью приспособлен к современному воплощению.

Восстановлена будет функция Курбатовских бань. Комплекс включит в себя русскую, финскую, турецкую бани и 25-метровый бассейн. СПА-комплекс будет доступен для всех желающих, как и пирожковая, и ресторан. В здании также расположится пятизвездочный бутик-отель. Внутренние интерьеры будут оформлены в разных стилях, но в духе конца XIX века. Важно, что восстановят элементы исторических фасадов, сохранят габариты наружных стен. Их увидят во всей красе горожане, прогуливаясь по Цесовской набережной, уже к концу 2022 года.

- Рад, что появился инвестор, который взялся за такой масштабный и дорогостоящий проект, который за Уралом является образцовым примером восстановления объекта исторического наследия, - сказал председатель совета директоров Агентстве развития памятников Иркутска, депутат городской Думы Максим Девочкин. - Благодаря этому Иркутск сохраняет свою самобытность, а жители и гости города смогут посещать и пользоваться возможностями воссозданного памятника архитектуры. И территория Цесовской набережной также приобретает новый вид.

Кроме того, проект позволит создать около 300 новых рабочих мест, без учета поставщиков и подрядчиков, а также обеспечит поступление дополнительных налоговых отчислений в бюджет города на сумму более 100 млн рублей в год. В воссоздание бань En+ Group вложит 1,7 млрд рублей.

Фото: Андрей Федоров и Маргарита Романова.

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