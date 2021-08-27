Международный Слата Марафон в Иркутске: даты проведения, схемы маршрутов

Фото ООО «Маяк».

Сибиряки - за здоровый образ жизни! Доказательство тому - активное участие в спортивных мероприятиях. Так, Иркутский международный Слата Марафон всегда собирает много участников. В этом году мероприятие тоже состоится. Для забега под красивым названием «Осенний джаз» выбраны выходные дни - 4, 5, 11 и 12 сентября.

- Мы рады сообщить, что мероприятие состоится, но формат его будет максимально адаптирован к существующей реальности, где главная цель - не навредить, - сказала руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Поэтому можно пробежать в любой из четырех дней. Стартовый и финишный створы, а также команда организаторов будут работать для вас с 10.00 до 18.00 на бульваре Гагарина, в районе памятника Александру III.

На основных дистанциях изменился маршрут. Так, 5-километровый круг теперь пролегает по набережной на бульваре Гагарина, по островах Юность и Конный. Детская дистанция также теперь выглядит иначе. А вот забег на 3 км остается традиционным.

Результаты на дистанциях 10, 21 и 42 км будет фиксировать электронная система онлайн-хронометража ТехАс Timing. За счет этого удастся не только сделать финишный протокол, но и наградить лучших в абсолютном зачете и по возрастам.

Как пояснил PR-директор Марафонов БАМ, представитель оргкомитета Слата Марафона Артем Детышев, победителей в абсолютном зачете нынче будет больше.

- Марафон 42 км - до 8 мест, полумарафон 21 км и мини-марафон 10 км - до 6 мест среди мужчин и женщин, - пояснил представитель оргкомитета. - Но размер призовых чуть снижен ввиду невозможности на 100% гарантировать чистоту результата, а также невозможности учета результатов, показанных участниками онлайн-забега.

Кстати, о заочном забеге. Это вариант для жителей других городов. Поучаствовать можно в любой день с 4 по 12 сентября, а затем отправить скриншот результата в оргкомитет. На электронную почту вышлют медаль финишера, а результат попадет в финишный протокол.

Отметим, что памятные медали финишеров получат все участники марафона, а детям вручат еще и сладкий приз.

Подробности об участии в забеге и схемы дистанций можно посмотреть на сайте мероприятия.

КОНКРЕТНО

Какие дистанции доступны

500 м – детский забег Слата Kids.

3 км – Слата Фан-ран, дистанция в один круг по собственному маршруту.

10 км – мини-марафон, дистанция по маршруту 5 км, 2 круга.

21 км – полумарафон, дистанция по маршруту 5 км, 4 круга.

42 км – марафон, дистанция по маршруту 5 км, 8 кругов.