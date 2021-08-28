Домработницы в Иркутске догнали по зарплатам топ-менеджеров и обогнали инженеров. Выясняем, что случилось

Помощница по хозяйству - профессия не только востребованная, но и в топ высокооплачиваемых попала. Фото: Евгения ГУСЕВА

Топ-10 самых высокооплачиваемых сфер назвали КП-Иркутск аналитики службы по подбору персонала Head Hanter. И вроде все как обычно. "Наиболее высокую заработную плату в регионе предлагают представителям сферы «Добыча сырья» ( 74 406 рублей), а наиболее низкую – представителям сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» (38 367 рублей).

Но топ-самых "дорогих" сфер все-таки заставляет задуматься. Изучаем вместе. Итак, на первом месте шахтеры и нефтяники. Тут нет вопросов, все понятно - сложные условия труда, вахта. Ну конкуренции почти никакой - меньше двух резюме на одну вакансию. Та же картина - и у строителей ( мы говорим о реальных доходах, которые предлагают при приеме на работу, а не о средних по отрасли по отчетам статистики). На третьей позиции - топ-менеджеры. Понятно, что речь идет об управленческом персонале средней руки, но все же о директорах. Но за "бронзу" с управленцами спорит домашний персонал. Гувернанткам, няням, помощницам по хозяйству готовы платить столько же, если не больше. Пятая позиция - у инженеров-производственников.

Любопытно? Смотрим вакансии. Итак.

"Домработница. Требуемый опыт работы: 1–3 года.Полная занятость, полный день.Обязанности: приготовление пищи, влажная уборка и генеральная уборка, стирка и глажка белья, помощь в воспитании детей". Это стандартная вакансия в Иркутске, с зарплатой в 70 тысяч - на руки. Неплохо, больше чем у иного начальника.

Требования, конечно, тоже серьезные. Во всяком случае, нужны трудолюбие, чистота и аккуратность. Таких вакансий достаточно и особенно сейчас, когда, кроме помощниц по хозяйству, нужны няни для ребятишек ( даже на том, чтобы забрать из школы, можно заработать), репетиторы и семейные пары, которые будут ухаживать за загородным домом. Похоже, что сфера услуг перестала быть второсортной - поди еще найди ее, хорошую домработницу с манерами и умением хорошо мыть посуду "в одном флаконе".

Кроме того, надо обратить внимание на еще одну строчку в топе: претендентов на вакансию. Да, желающих стать начальниками в пять раз больше, чем для них вакансий. А гувернантку и няню найти сложно....Вот и ответ на вопрос.