Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске предложили перенести на октябрь 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стали известны новые возможные даты проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске, который переносят уже полтора года. После отказа сборных Швеции и Финляндии приехать на мировой форум в октябре 2021 года, Международной федерации бенди (FIB), предложила провести турнир в Иркутске в октябре 2022-го.

Мировой форум по бенди должен был пройти в Иркутске еще весной 2020 года. Но тогда удалось провести турнир только в группе «В». Победителем которого стала сборная Венгрии. Матчи в группе А, в которой участвуют сильнейшие сборные мира, из-за коронавируса перенесли сначала на осень 2020-го, а затем на осень 2021. Несколько дней назад стало известно, что шведы и финны отказываются приехать в Иркутск из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Как рассказывал «КП»-«Иркутск» президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко, проводить чемпионат мира без этих сборных смысла нет.

— У меня есть информация, что шведская и финская стороны настаивали проводить один чемпионат мира один раз в год, - цитирует Владимира Матиенко пресс-служба Федерации хоккея с мячом России. - То есть он прошел бы в Сыктывкаре в 2022 году и не состоялся бы в Иркутске. Благодарю Бориса Скрынника от себя лично и от всех иркутских болельщиков за его жесткую позицию в отстаивании интересов не только российского, но и международного хоккея с мячом. Поскольку неизвестно, к чему привела бы в итоге позиция скандинавских федераций в плане дальнейших перспектив развития нашего вида спорта.

Добавим, что окончательное решение по проведению турнира будет принято Исполкомом FIB в ближайшее время. Шанс увидеть лучших хоккеистов планеты в ледовом дворце «Байкал» у иркутских болельщиков еще есть.

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