Спасти кроху: операцию по переливанию крови еще не рожденному ребенку провели в Иркутской области. Фото: пресс-служба ИОКБ

«Жизнь малыша под угрозой!». У будущей мамы и ее еще не родившегося крохи оказался разный резус крови. В этом случае организмы женщины и ребенка несовместимы. Результат – замедление развитие или даже гибель ребенка. Что делать? Есть вариант - преждевременные роды. Но это риск - недоношенные дети подвержены большому количеству осложнений, а в этой ситуации не обошлось бы и без анемии.

- Наиболее эффективный способ помощи таким пациенткам – внутриутробное переливание крови плоду, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ИОКБ Наталья Протопопова. – Это позволяет продлить беременность, чтобы ребенок смог родиться на более поздних сроках и лучше перенести необходимое лечение. Такие операции в России проводят только в Москве и Екатеринбурге. В Иркутске тоже решили использовать эту методику. Операцию проводил доктор, который недавно прошел обучение в столице.

- Переливание крови младенцу – это очень деликатный процесс, а нашим специалистам пришлось столкнуться с переливанием плоду, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» главный врач Иркутской станции переливания крови Максим Зарубин. -Специалисты взяли нужный материал, который мы тщательным образом подготовили.

Не меньше самой мамочки волновались врачи. Работа требовала ювелирной точности – иголка вводится в пуповинную вену, откуда забирается кровь для исследования, а затем вводятся донорские эритроциты. Для этого крохотного пациента было необходимо ровно 38 миллилитров резус-отрицательной крови.

- Операция кажется простой, но только с виду. Самый большой риск – это то, что ребенок может начать шевелиться именно во время переливания, - объяснила Наталья Протопопова. – В лучшем случае операцию пришлось бы отложить на следующий раз, в худшем - могли быть осложнения.

Однако будущий малыш словно знал, какой ответственный момент настал. И вел себя образцово. А доктора действовали точно и быстро. Все закончилось благополучно, пациенты чувствуют себя неплохо. Но для них эта операция не последняя. Из-за опасного уровня гемоглобина, который почти в два раза ниже нормы, позже врачи повторят процедуру переливания эритроцитов.

По словам главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Натальи Протопоповой, Иркутская область стала единственным регионом в Восточной Сибири, где врачи проводят сложнейшую операцию для спасения еще не родившихся пациентов.

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