Букет на 1 сентября или 25 роз МарьИванне: почему в Иркутске модно дарить цветы "от класса". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Большинство учителей (82%) отметили, что если школьники и их родители решат подарить цветы, то одного букета от класса будет достаточно. При этом 21% признались, что в большинстве из них обычно не бывает их любимых цветов.". Это - результаты опроса, который накануне первого сентября сервис Delivery Club и аналитическое агентство ResearchMe провели среди педагогов. "Комсомолка" решила выяснить - как будет выглядеть обычный букет на 1 сентября 2021 в Иркутске. Результаты, как принято говорить, удивили.

Помните День знаний в «доковидные» времена? Это выглядело так: вереницы ребятишек бегут на линейку с цветами в руках. У каждого свое – кому-то мамы и бабушки выдавали «дачный» букет, а большинство покупали в ближайшем павильоне хризантемы. Сейчас многое изменилось. Хотя.

-У нас по-прежнему есть букеты с самыми ходовыми, недорогими хризантемами и подсолнухами, или какой-нибудь зеленью, для украшения, - рассказывает флорист Анна из сетевого магазина. – Их стоимость – 1000-1200 рублей. Примерно столько согласны потратить родители. Розы они не покупают, потому что три розы не смотрятся так красиво, как три пышных хризантемы.

Но сегодня такой подход, рассказывают в бутиках, уже устарел. А все потому, что родители объединились в чатах. И стало проще договориться, что преподнести педагогу, какой букет на 1 сентября в Иркутске в 2021 году современнее и выигрышнее. И похоже, что учителей услышали.

-В прошлом году многие дети шли в школу с одной розой, - рассказывает флорист из крупного сетевого магазина Елена Адамчук. – Потом, после линейки, они собирали цветы в один букет. Было очень красиво, символично и достойно, хотя кто-то из малышей, наверное, мог помять или потерять цветок. А в этот раз, поняв, что пандемия – это надолго, а родителей на первое сентября не пускают, да и сами торжества – только у первых и одиннадцатых классов, чаще всего делают по-другому. Покупают розы от всего класса. Почему их? Принято считать, что это наиболее подходящий вариант для учителя. Хотя, если известно, что «МарьИванна» любит ирисы или гортензии, то выбор очевиден.

Заглянув на сайты цветочных магазинов, сразу понимаешь, что это именно так. «Букет из 25 роз» - самое частое предложение, а цены – от 2,5 тысяч рублей и выше. Есть, конечно, варианты и по 101 розе, но такие приобретают все-таки редко. Такой вот выбор родителей, размышляющих, какие букеты на 1 сентября в Иркутске в 2021 году преподнести лучше. Хотя, конечно, многие последуют и старой доброй традиции и придут с цветами, которые на свой вкус выбрала мама. Тоже можно! А самые красивые будут, конечно, у первоклассников.