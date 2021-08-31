Подозреваемый в убийстве паралимпийца из Ангарска не признал свою вину в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске перед судом предстал 21-летний парень, которого обвиняют в убийстве спортсмена-паралимпийца Сергея Позыненко. 30 августа прошло предварительное слушание, а на следующий день – первое судебное заседание. По просьбе подозреваемого уголовное дело рассматривают присяжные заседатели.

- Из обвинения следует, что в мае прошлого года молодой человек нанес множественные удары в жизненно-важные органы 59-летнего мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали "КП"-Иркутск" в пресс-службе Ангарского суда.

Напомним, "Комсомолка" рассказывала об этом преступлении. 24 мая 2020 года тело мастера спорта по классическому жиму нашли на окраине города, у въезда в садоводство "Расцвет". Позже стало известно, что спортсмена до смерти забил 21-летний ангарчанин, который тоже занимался спортом, а точнее, греко-римской борьбой. Вскоре его задержали. Как рассказывали тогда "КП"- Иркутск" следователи, во время потасовки оба мужчины были пьяны.

Больше 10 лет назад Сергей уже был на волоске от смерти, но все равно смог вернуться в спорт. Фото: личный архив

Погибший Сергей Позыненко был широко известен в родном городе. Про его достижения (Сергей являлся чемпионом России, Ангарска и Иркутской области) не раз говорили с экранов телевизоров и со страниц газет. Больше 10 лет назад Сергей уже был на волоске от смерти. Ему прострелили обе ноги, после чего он оказался в инвалидном кресле. Спустя год Позыненко уже вернулся к тренировкам и соревновался, как среди инвалидов, так и среди здоровых атлетов. В день убийства мужчина передвигался с палкой. Его родственники признали, что во время драки он действительно мог быть пьян.

Что касается подозреваемого, известно, что раньше молодой спортсмен подрабатывал тренером, нигде не учился и судим не был. Жил с бабушкой и дедушкой. Вплоть до марта он находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде. 31 августа в суде во время допроса парень свою вину не признал.

Впереди предстоит допрос свидетелей, потерпевших, исследование вещественных доказательств. Возможно, к концу недели присяжные озвучат вердикт о виновности или невиновности 21-летнего парня.

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