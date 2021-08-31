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Политика31 августа 2021 10:35

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев обсудил с учителями Иркутской области, как привлечь в школу молодые кадры

Он предлагает повысить зарплату педагогов до 75 тысяч рублей
Алиса ЮРЬЕВА
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Озвученную идею повышения заработной платы педагогам поддержали все участники собрания. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Озвученную идею повышения заработной платы педагогам поддержали все участники собрания. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Учителя всегда в цене. Пожалуй, в любой школе рады новым кадрам. Сейчас в Приангарье для них открыто 1,5 тысячи вакансий, в основном, ищут предметников. А идет ли молодежь? Педагоги из Иркутска, Ангарска, Усоль-Сибирского, Зимы и других городов Приангарья на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым и главой комитета по образованию партии Артемом Соловейчиком рассказали, что начинающих специалистов среди них не так много и, увы, некоторые быстро уходят из профессии или переезжают в другие территории.

- Учителей в школах не хватает, прежний состав уходит на заслуженный отдых, а новых - мало, - отметил Алексей Нечаев. - Партия предлагает ввести единый федеральный оклад для них в 75 тысяч рублей за одну ставку - это 18 часов у доски, 36 часов работы в неделю. Тогда молодежь охотнее пойдет в школы.

Глава комитета по образованию партии «Новые люди» Артем Соловейчик уверен, что достойная зарплата позволит сформировать среди учителей здоровую конкуренцию. Педагоги такое предложение дружно поддержали. Сейчас, судя по данным в региональном банке вакансий, в Приангарье учителям предлагают заработок от 20 тысяч рублей.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Материальная сторона играет важную роль: если мы не беспокоимся о том, на что покупать продукты и одежду, то и настрой на работу - только позитивный, - отметила учитель одной из ангарских школ Ирина Деева. - А еще важно, чтобы у нас была свобода творчества и выбора.

Педагоги уверены, что так удастся повысить престиж профессии. О том, как важен их труд, в прошлом году напомнила пандемия: столкнувшись с дистанционной учебой, родители осознали, насколько сложно помогать детям осваивать школьную программу, не имея соответствующих навыков и знаний. А если в молодежи пробудить интерес к этой сфере, то студентов в пединститутах станет больше, а получив дипломы, они охотнее пойдут трудиться по профессии.

Кроме того, «Новые люди» предлагают избавить педагогов от большого количества отчетов, чтобы это время можно было потратить на творческую работу с учениками.

Во время круглого стола обсуждались и такие актуальные вопросы, как обновление и создание новых школ, качество питания в столовых, помощь талантливым ученикам в развитии. Соответственно, еще одна идея партии - укрепить роль школьных советов.

- Только вместе учителя и родители могут решить, что лучше для ребят - как им питаться, какие дополнительные иностранные языки изучать, какие учебные программы и факультативы выбирать, чтобы методики были разнообразными, - подчеркнул лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его мнению, как распределять школьный бюджет, и кто будет руководить учреждением, также необходимо определять педагогам и родителям.

Политика: ВЫБОРЫ