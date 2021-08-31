Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев обсудил с учителями Иркутской области, как привлечь в школу молодые кадры

Озвученную идею повышения заработной платы педагогам поддержали все участники собрания. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Учителя всегда в цене. Пожалуй, в любой школе рады новым кадрам. Сейчас в Приангарье для них открыто 1,5 тысячи вакансий, в основном, ищут предметников. А идет ли молодежь? Педагоги из Иркутска, Ангарска, Усоль-Сибирского, Зимы и других городов Приангарья на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым и главой комитета по образованию партии Артемом Соловейчиком рассказали, что начинающих специалистов среди них не так много и, увы, некоторые быстро уходят из профессии или переезжают в другие территории.

- Учителей в школах не хватает, прежний состав уходит на заслуженный отдых, а новых - мало, - отметил Алексей Нечаев. - Партия предлагает ввести единый федеральный оклад для них в 75 тысяч рублей за одну ставку - это 18 часов у доски, 36 часов работы в неделю. Тогда молодежь охотнее пойдет в школы.

Глава комитета по образованию партии «Новые люди» Артем Соловейчик уверен, что достойная зарплата позволит сформировать среди учителей здоровую конкуренцию. Педагоги такое предложение дружно поддержали. Сейчас, судя по данным в региональном банке вакансий, в Приангарье учителям предлагают заработок от 20 тысяч рублей.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Материальная сторона играет важную роль: если мы не беспокоимся о том, на что покупать продукты и одежду, то и настрой на работу - только позитивный, - отметила учитель одной из ангарских школ Ирина Деева. - А еще важно, чтобы у нас была свобода творчества и выбора.

Педагоги уверены, что так удастся повысить престиж профессии. О том, как важен их труд, в прошлом году напомнила пандемия: столкнувшись с дистанционной учебой, родители осознали, насколько сложно помогать детям осваивать школьную программу, не имея соответствующих навыков и знаний. А если в молодежи пробудить интерес к этой сфере, то студентов в пединститутах станет больше, а получив дипломы, они охотнее пойдут трудиться по профессии.

Кроме того, «Новые люди» предлагают избавить педагогов от большого количества отчетов, чтобы это время можно было потратить на творческую работу с учениками.

Во время круглого стола обсуждались и такие актуальные вопросы, как обновление и создание новых школ, качество питания в столовых, помощь талантливым ученикам в развитии. Соответственно, еще одна идея партии - укрепить роль школьных советов.

- Только вместе учителя и родители могут решить, что лучше для ребят - как им питаться, какие дополнительные иностранные языки изучать, какие учебные программы и факультативы выбирать, чтобы методики были разнообразными, - подчеркнул лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его мнению, как распределять школьный бюджет, и кто будет руководить учреждением, также необходимо определять педагогам и родителям.