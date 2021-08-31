Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на октябрь 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был пройти этой осенью в Иркутске, решено перенести на октябрь 2022 года. Исполком Международной федерации бенди (FIB) провел экстренное заседание, на котором принял решение об изменении дат проведения мирового форума. При этом турнир по-прежнему будет проходить на арене «Байкал» в Иркутске.

- Также было принято решение, что в предстоящем сезоне до 31 декабря не будут проводиться международные турниры, санкционированные FIB, - сообщают на официальном сайте Международной федерации бенди. - Приглашение на турниры, которые будут разыграны в 2022 году, разошлют национальным федерациям-членам в сентябре. Каждый участник соревнований в качестве игроков, лидеров, судей и официальных лиц должен быть полностью вакцинирован от коронавируа и иметь соответствующие сертификаты о вакцинации.

Ранее сборные Швеции и Финляндии отказались приехать на мировой форум по бенди из-за пандемии коронавируса. После этого и было озвучено предложение о сдвиге сроков проведения чемпионата.

- Проводить турнир без этих сборных смысла нет, - комментировал тогда ситуацию корреспонденту «КП»-«Иркутск» президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Напомним, болельщики надеялись посетить чемпионат мира по хоккею с мячом еще весной 2020 года. Но тогда удалось провести турнир только в группе «В». Победителем которого стала сборная Венгрии. Матчи в группе А, в которой участвуют сильнейшие сборные мира, из-за распространения COVID-19 перенесли сначала на осень 2020-го, а затем на осень 2021.

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