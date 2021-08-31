Учителям в Иркутске рассказали, где они могут заработать до 100 тысяч рублей в месяц. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Начинается учебный год. В школах Иркутска остро не хватает педагогов. Только на официальном сайте Министерства труда и занятости региона - более полутора тысяч вакансий. Есть с предоставлением жилья, есть с зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц. Правда, хорошо заработать можно, если уехать на север, а дома предлагают в сельской местности. При этом только в областном центре не хватает около трех тысяч учителей, в том числе младших классов, математики, иностранных языков. Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, сколько готовы платить учителям и где они могут заработать больше.

- Средняя зарплата, которую предлагают специалистам в сфере образования, составила в Иркутской области 41,5 тысяч рублей, - уточняют специалисты. - Это немного выше среднероссийских показателей(в РФ - 41,2 тысячи рублей). Сами педагоги ждут, что им предложат меньше – 35,2 тысячи рублей.

Найти работника в этой сфере действительно непросто. На одну вакансию откликается в среднем около двух кандидатов. При этом у педагогов очень большой выбор. И дело не только в репетиторстве в родном регионе. Развитие цифровых технологий и "удаленка" дает большие перспективы.

- В этом году в сфере образования растет количество вакансий, связанных с удаленной работой, причем довольно часто для соискателей это возможность зарабатывать «выше рынка», поскольку работодателями выступают, в том числе, крупные образовательные проекты и федеральные онлайн-школы, которые подтягивают зарплату до среднероссийского уровня или выше, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко. - Так, в Иркутской области было размещено почти семьдесят вакансий, предполагающих «удаленку» для преподавателей, и средняя зарплата по ним составила 79,2 тысячи рублей. Кроме, собственно, преподавания и репетиторства, работодатели предлагают подготовку к экзаменам, техническую редактору, авторство работ по различным дисциплинам.

Для многих учителей это будет неожиданным. Однако стоит интересоваться новыми возможностями.