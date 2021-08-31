Сотрудники BAIKALSEA Company убрали мусор на Ольхоне. Фото компании.

Субботники - хорошая традиция не только для весны. В конце туристического сезона в любимых всеми местах отдыха тоже, увы, накапливается достаточно мусора. Так, команда BAIKALSEA Company каждый год в конце лета устраивает большую уборку на Ольхоне, убирая бутылки, пластик и упаковки, оставленные путешественниками. Нынче сотрудники компании дружно очистили берег у деревни Харанцы и лес в Хужире. А затем собранный мусор вывезли на переработку и утилизацию.

Фото компании.

- Сохранение природы Байкала - это часть нашей повседневной работы, - отмечает генеральный директор BAIKALSEA Company Руслан Коковин. - Множество процессов в компании настроены с точки зрения экологичности. На всех объектах компании внедрена система раздельного сбора и утилизации отходов. Производство спланировано и размещено таким образом, чтобы не наносить природе никакого ущерба. Мы выступаем за соблюдение экологического законодательства и ужесточение законодательных требований по охране уникального озера.

Фото компании.

Кроме того, в августе состоялась экологическая акция от минеральной лечебно-столовой воды «Иркутская» (региональный бренд BAIKALSEA Company). Целый месяц жители областного центра приносили пустые бутылки из-под минералки в пункт приема, а в обмен получали бонусы в интернет-магазине irkvoda.market. В итоге несколько тысяч пластиковых упаковок отправились на вторичную переработку. А теперь сдать бутылки стало еще проще: при доставке заказа из онлайн-магазина их можно передать курьеру.