En+ Group наградила сотрудников предприятий Приангарья за трудовые успехи

Фото: архив компании.

В большом зале Байкальской энергетической компании собрались активные, инициативные, успешные сотрудники предприятий En+ Group, чтобы получить от руководства благодарности и подарочные сертификаты. Это работники самых разных сфер, но объединяет их всех профессионализм, стремление развиваться, ответственность, ведь от каждого из них зависит жизнь города, региона.

- Благодарю вас за весомый вклад в стабильную работу компании и в развитие энергетики – основы народного хозяйства области и страны в целом, - поприветствовал присутствующих генеральный директор «Байкальской энергетической компании» (входит в структуру En+ Group) Олег Причко.

Фото: архив компании.

Торжественное мероприятие состоялось в рамках акции «Награда нашла героя». 271 работник предприятий, расположенных в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Саянске, Черемхове, Братске, Усть-Илимске был отмечен благодарностями. К награждаемым со словами признания обратились помимо Олега Причко, директор «Иркутскэнерготранса» Александр Протасов, замдиректора «Иркутскэнергосвязь» Борис Коноваленко, исполнительный директор En+ Digital Алексей Диваков, директор «Пожарной охраны «Иркутскэнерго» Алексей Осипов.

Олег Причко рассказал о том, как изменилась работа внутри коллективов, в том числе и с появлением рабочих советов. Их уже десятки и в них входят более 200 человек в стране. В Иркутской области рабочие советы созданы на всех энергопредприятиях компании. Они являются своего рода связующим звеном между руководством компании и коллективом и вовлечены во все важные обсуждения, решения.

- Появилась еще одна возможность доводить предложения до руководства и вместе с представителями власти города и региона совместно их воплощать, - сказал Олег Причко. –Например, мы все вместе посмотрели и поняли, что в Усть-Илимске нет места, где горожане могли бы прогуливаться, проводить встречи, праздники. Так появился сквер. В том числе и благодаря неравнодушию и инициативам наших сотрудников возникли и смотровая площадка у Братской ГЭС, и детская площадка у пляжа Якоби в Иркутске. Прорабатывается создание велодорожки и беговой дорожки на плотине ГЭС в областном центре. Мы хотим, чтобы комфортно было не только семьям работников En+, но и всем горожанам.

Сегодня обсуждаются с региональной властью и многие другие вопросы, которые инициировали рабочие советы. Допустим, строительство детских садов и школ в Иркутском районе.

- Таких примеров много и, уверен, что ваша активность, неравнодушие позволят добиться целей, помогут сгенерировать идеи, которые мы с властями реализуем в нашем регионе, - подчеркнул Олег Причко.

Фото: архив компании.

Если говорить о сотрудничестве власти и предприятий, то напомним, как в самом начале пандемии основатель En+ Group Олег Дерипаска встретился с губернатором Иркутской области и представителями правительства региона и результатом этого стала большая помощь сфере здравоохранения – очень оперативно были построены госпитали для лечения пациентов с коронавирусом на 244 места в Тайшете, Братске, Шелехове, оснащенные дорогостоящим оборудованием.

К поздравлению работников в этот день присоединились депутаты Государственной Думы РФ Сергей Тен и Александр Якубовский.

- У компании есть замечательная традиция – отмечать успехи работников и благодарить их за личный вклад в развитие компании и отрасли. Вдвойне вызывает уважение, что в компании сохраняется преемственность поколений. Вижу среди награжденных людей с активной гражданской позицией, которые своими предложениями и действием меняют жизнь региона к лучшему. Кстати, я лично видел, как строятся инфекционные корпуса в Тайшете и Шелехове и на каком высоком уровне сейчас работают госпитали и хотел бы поблагодарить компанию за этот вклад, за ту работу, которая проводится в регионе. Уверен, много сделано и многое еще впереди.

- Я более 10 лет работаю в управлении по работе с персоналом, - рассказала «КП» специалист по работе с персоналом в учетно-сервисном центре «Евросибнерго» Евгения Шиленко. – И убеждена, что люди ценятся не только по своим профессиональным качествам, но и по личностным. Со многими интересно и комфортно работать, есть чувство локтя. И сколько среди них людей, увлечённых заботой о природе, которые ходят на субботники, в походы, высаживают деревья! Очень люблю наш коллектив и спасибо за награду!