Повысить надежность, обеспечить мощностью

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели в г. Усть-Кут Иркутской области заседание Штаба по вопросам строительства энергообъектов для расширения пропускной способности Восточного полигона до 180 млн тонн грузов в год.

Электроснабжение БАМ и Транссиба входит в нацпроект – Комплексный план расширения магистральной инфраструктуры Правительства РФ. В рамках первого этапа «Россети» реализуют утвержденный набор мероприятий, состоящий из 18 проектов, по итогам реализации которых планирует ввести свыше 2,7 тыс. км ЛЭП и 3,5 тыс. МВА трансформаторной мощности. Реализация этапа осуществляется в срок, завершить работы планируется к 2024 году.

В настоящее время определены основные параметры второго этапа проекта с предполагаемым объемом ввода не менее 2,6 тыс. км ЛЭП и 2 тыс. МВА трансформаторной мощности, ведется проектирование.

В рамках совещания состоялся осмотр подстанции 500 кВ «Усть-Кут» - одного из ключевых центров питания БАМ и Транссиба, а также отходящих ЛЭП. Ввод энергообъекта в 2019 году завершил создание Пеледуйского энергокольца 500 кВ, охватывающего Иркутскую область, Забайкалье, Бурятию и Якутию. Работа энергокольца протяженностью 3,3 тыс. км позволила устранить дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, создать дополнительные связи западного энергорайона Якутии с ЕЭС России, повысить надежность энергоснабжения Забайкалья и Бурятии, обеспечить мощностью крупных потребителей – БАМ, ВСТО, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия.

В 2020 стартовало техприсоедиение к подстанции 500 кВ «Усть-Кут» Иркутского завода полимеров, который будет производить до 650 000 тонн полиэтилена в год для нужд космической отрасли, автомобиле- и самолетостроения, медицины и легкой промышленности, проект позволит создать порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Осенью 2021 года на подстанции 500 кВ «Усть-Кут» начнется реализация проекта по подключению к ней крупнейшего на Востоке Сибири Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В рамках работ запланировано расширение подстанции, будет развернуто строительство линий электропередачи 220 кВ «Усть-Кут - Ковыкта» общей протяженностью более 350 км. Объем инвестиций в этот проект – 20,6 млрд рублей.

«Энергетикам предстоит выполнить существенный объём работ по модернизации и строительству электросетевой инфраструктуры. Это обеспечит существенный синергетический эффект: увеличение пропускной способности Восточного полигона и промышленное освоение Восточной Сибири»», - отметил Николай Шульгинов.

«Проект электроснабжения Восточного полигона РЖД не ограничивается присоединением объектов железной дороги. Мы одновременно создаем инфраструктуру для будущих грузоотправителей, разворачивающих производство в зоне БАМ и Транссиб, для возникающих вокруг предприятий-сателлитов, а также для повышения надежности системы в целом. На прилегающих к магистралям территориях создаётся комплекс дополнительных эффектов, который способствует их социально-экономическому развитию», - отметил Андрей Рюмин.