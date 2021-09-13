Узнала губернатора на плакате и отправила видео: как школьница из Забайкалья решила проблему маршруток в своем микрорайоне

Глава Забайкалья час ждал автобус на остановке после жалобы школьницы на работу маршруток

- Мама, давай напишем письмо губернатору! – бойко заявила матери 10-летняя Эвелина (фамилию семья попросила не называть – прим. Ред.) из Читы. Слова девочки выглядели не предложением, а побуждением к действию. Ведь путь школа-дом для пятиклассницы – целый квест. Единственный автобус, на котором можно добраться на занятия, ходит с интервалом в 30-40 минут.

И такой этот маршрут популярный, что забивается на конечке до отказа. А Эвелине только и остается, что провожать его взглядом, когда мимо ее остановки маршрутки пролетает со свистом. Водители лишь разводят руками, давя на газ.

- Зимой температура падает до –40 градусов, дочка раньше постоянно температурила и болела, - поделилась с корреспондентом «КП» - Иркутск» мама школьницы Алена. - Если маршрутка так и не приезжает, дочка звонит мне, и я вызываю такси. А водители, зная нашу ситуация, навариваются! Ставят максимально возможную цену – в 2-3 раза дороже.

И при этом путь в школу все равно занимает у девочки минимум 40 минут. Это две пересадки и еще 20 минут ходьбы пешком по дворам, где нет ни одного фонаря, зато свор бродячих собак не счесть. Родителям приходится каждый день провожать детей до остановки. Но и это не все! Вишенка на торте – дорога между двумя пересадками. Она лежит через оживленное кольцо, а светофоров ни одного.

Испытания Эвелина стоически преодолевает, но за свои права умеет бороться. Увидев на плакате губернатора Александра Осипова, решила – о боли жителей своего микрорайона доложит лично. И для этого повела потащила маму на День города: на площадь, куда должен был прибыть глава Забайкалья. Но что-то н срослось и Эвелина заставила маму писать во все инстанции. А мама и не сопротивлялась, дочку во всем поддерживает. Но заявления не давали результата, пока семья не узнала о ежегодном губернаторском прямом эфире, где Осипов отвечал на вопросы жителей края, и не записали собственное видеообращение.- Квартиру, где сейчас живем, я получила два года назад, как служебную, - говорит мама девочки Алена. – Рядом есть другие школы, но менять нам бы не хотелось. Эвелина училась во втором классе, обзавелась друзьями. Учителя хорошие, уровень образования достойный, все нравится. Зачем?

Александр Осипов вместе с мэром Читы в течение часа ждал маршрутку на конечной остановке. Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

- Я как раз шла вечером с кружка по танцам на остановку и мне позвонила мама: «Осипов сейчас проверяет 35-ю маршрутку». Я была в шоке! – не скрывает эмоций сама школьница. – Потом я посмотрела видео – губернатор проверил именно ту остановку, на которой я каждый день по 30 минут жду маршрутку.

Глава Забайкалья час ждал автобус на остановке после жалобы школьницы на работу маршруток

Оказалось, что сразу после той самой прямой линии Александр Осипов направился на указанную 10-летней школьницей остановку. Простоял почти час, но в 22.00 ни один автобус так и не приехал. Видеоотчет о том, как провожает проходящие мимо машины, выложил в свой Инстаграм.

- Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку маршрута №35. Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят, -рассказал Осипов в видео в Инстаграм. - Здесь находится Александр Михайлович (прим. ред. Сапожников – глава Читы). Я обращаюсь к нему, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан. От этого страдают дети, матери, пенсионеры.

Глава Забайкалья час ждал автобус на остановке после жалобы школьницы на работу маршруток

А позже на совещании выяснилось, что маршрут 35 – не единственный проблемный в Чите. И теперь все перевозчики под колпаком.

- Мне так приятно, что Александр Михайлович не поручил это кому-то, а сам лично взял и проверил, - делится девочка. – Я, кстати, тоже мечтаю стать губернатором, а потом президентом!

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